بي إم دبليو تشوق لسيارتها الكهربائية القادمة i7

تخطط شركة بي إم دبليو في غضون أسابيع قليلة للكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية، سيارة السيدان الفاخرة BMW i7. ولكن تقدم شركة صناعة السيارات الألمانية قبل ذلك عددًا قليلاً من الصور التشويقية، وبعض المواصفات المثيرة للاهتمام، وتأكيدًا بأن هذه السيارة الكهربائية تمتلك شبكة أمامية ضخمة على شكل الكلى.

وتعتبر الشبكة الأمامية جزء لا يتجزأ من هوية صانع السيارات. وهكذا تعرف أن بي إم دبليو هي بي إم دبليو. نتيجة لذلك من المنطقي أن تقوم الشركة بإدراجها في سياراتها الكهربائية القادمة، بالرغم من أن السيارة تفتقر إلى محرك تحت غطاء المحرك يحتاج إلى التبريد.

وتدعي الشركة أن الشبكة الأمامية لسيارة BMW i7 قد تم إعادة تفسيرها بالكامل لتحقيق مظهر حديث ومتميز. وتم تحديد الشبكة بواسطة نطاق ضيق من الزجاج البلوري الحصري LED، مما يساعد في إبرازها وجذب المزيد من الانتباه إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعرضت للكثير من الانتقادات القاسية مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب توسعها المستمر في الشبك الأمامي الكلاسيكي على شكل الكلى.

وتدعي الشركة أنه عندما يتم الكشف عنها في شهر أبريل، فإن BMW i7 تكون أول سيارة سيدان فاخرة كهربائية بالكامل في العالم.

ويفتخر صانع السيارات بمدى يبلغ بين 580 و 610 كيلومتر وفقًا لمعيار WLTP الأوروبي، وما يصل إلى 491 كيلومتر وفقًا لتقديرات وكالة حماية البيئة.

ويكون استهلاك الطاقة المجمع بين 19.7 و 18.9 كيلوواط ساعي لكل 100 كيلومتر، وفقًا لـ WLTP، وهو أقل مما تم الإعلان عنه سابقًا.

وتتضمن السيارة شاشة المسرح الفائقة الاتساع من الشركة بقياس 31 إنشًا، مع تنسيق عرض بانورامي 32:9 ودقة البث 8K.

التكنولوجيا والحصرية في بعد جديد من بي إم دبليو

تخصص الشاشة، التي تخرج من بطانة السقف، للركاب الخلفيين. وتحول السيارة السيدان بشكل أساسي إلى سينما فاخرة أثناء التنقل. ويتم تجهيز BMW i7 أيضًا بسقف زجاجي بانورامي Sky Lounge مع إضاءة LED.

وبالنسبة للسائق، تبدأ شاشة منحنية خلف عجلة القيادة وتمتد عبر لوحة العدادات. ويتضمن ذلك دمج مجموعة العدادات بقياس 12.3 إنشًا وشاشة المعلومات والترفيه المركزية بقياس 14.9 إنشًا في وحدة واحدة بزاوية نحو السائق.

وتتميز بأحدث إصدار من برنامج التشغيل iDrive. وتظهر الشاشة المنحنية وكأنها تطفو فوق لوحة القيادة، وهي ميزة أصبحت سمة شائعة في السيارات الفاخرة.

ولدى الشركة الألمانية مجموعة من السيارات الكهربائية الجديدة التي من المفترض أن تصدر في السنوات القليلة المقبلة.

وتهدف الشركة إلى أن تكون نسبة 50 في المئة من مبيعاتها سيارات كهربائية بحلول عام 2030. وتعمل الشركة على تطوير نسخة كهربائية بالكامل من سلسلة 5 بالإضافة إلى سلسلة X1.

وكشفت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن إنتاج iX3، النسخة الكهربائية بالكامل من سيارة X3 الأكثر مبيعًا. ويعني هذا أن جميع السيارات الأكثر شهرة لدى الشركة تأتي بنسخ كهربائية بالكامل.