مايكروسوفت تحدث خدماتها لتكون جاهزة للعمل المختلط

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث لخدمات آوتلوك وتيمز و PowerPoint لتكون جاهزة للعمل المختلط والعمل عن بعد والعمل المكتبي.

وكانت عملاقة البرمجيات واحدة من أولى الشركات التي حذرت الشركات الأخرى من أن الوباء يغير عادات العمل. وتبنت الشركة بعد ذلك بعامين العمل عن بعد في منتجاتها وفي الممارسة العملية فيما يتعلق بكيفية ومكان إنجاز موظفيها للعمل.

ومع عودة المزيد من الشركات إلى المكاتب والتفكير في مزيج من العمل عن بعد والمكتبي، تحدث مايكروسوفت خدمة آوتلوك لتسهيل معرفة ما إذا كان الزملاء يخططون لحضور الاجتماعات شخصيًا أم لا.

وتظهر ميزة Outlook RSVP الجديدة في المعاينة العامة في إصدار الويب من أوتلوك في الربع الثاني مما يسمح للحاضرين في الاجتماع بتحديد ما إذا كانوا ينضمون بشكل افتراضي أم شخصيًا.

وبمجرد أن يشارك الأشخاص في اجتماع تيمز، فإن هناك مجموعة متنوعة من التحسينات التي تصل لاستيعاب المشاركين عن بعد بشكل أفضل.

ويتم إطلاق تخطيط جديد للصف الأمامي في تيمز، الذي ينقل معرض الفيديو إلى أسفل الشاشة حتى يتمكن الأشخاص في غرف الاجتماعات من رؤية الزملاء البعيدين وجهًا لوجه.

وتعد مايكروسوفت بهذا التصميم الجديد منذ ما يقرب من عام، وكان جزءًا كبيرًا من رؤية الشركة لمستقبل الاجتماعات.

كما تحدث الشركة تجربة الجهاز المصاحب لـ Teams Rooms بحيث يمكن للحاضرين شخصيًا الانضمام إلى الاجتماعات باستخدام أجهزتهم الخاصة ومطالبتهم بتمكين الفيديو حتى يتمكن المشاركون عن بعد من رؤيتها بسهولة أكبر داخل غرفة الاجتماعات.

وهناك أكثر من 90 مليون غرفة اجتماعات حول العالم، وأقل من 8 في المئة منها مزودة بالفيديو. نتيجة لذلك يعد هذا تغييرًا رئيسيًا لمعظم الشركات.

وعند الحديث عن اجتماعات الفيديو، تقدم الشركة أيضًا كاميرا Surface Hub الذكية الجديدة، وهي أول كاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجهاز Surface Hub 2.

وتدعم كاميرا Surface Hub 2 الذكية الجديدة إعادة التأطير التلقائي ومجال الرؤية الواسع وميزات تصحيح الصور التي تعمل جميعها على تحسين الاجتماعات.

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هناك جزء كبير آخر من رؤية الشركة لمستقبل العمل يتعلق بمكونات Loop. وهي عبارة عن كتل من محتوى أوفيس التعاوني الذي يمكن أن يوجد بشكل مستقل ويمكن نسخه ولصقه ومشاركته مع الآخرين.

وتخيل تدوين الملاحظات في اجتماع تيمز ومن ثم نسخ هذه الملاحظات في رسالة بريد إلكتروني. ولكن يستمر تحديث الملاحظات حيث يقوم الأشخاص الآخرون بتحريرها داخل رسائل البريد الإلكتروني وتيمز.

وبعد ظهور مكونات Loop في تيمز في شهر يناير، تشق مكونات Loop طريقها الآن إلى آوتلوك. وتربط معًا أدوات الاتصالات الرئيسية للشركة.

ولن يكتمل عمل الشركة المختلط دون بعض التحسينات على PowerPoint. ويتم الآن دمج ميزات استوديو التسجيل الجديد و Cameo في PowerPoint معًا.

وتتيح لك Cameo دمج كاميرا تيمز في مجموعة شرائح PowerPoint. بينما يتيح لك استوديو التسجيل تسجيل نفسك وأنت تتحدث إلى أي شريحة. وتم تصميم كلاهما لتحسين تجربة الاجتماع للزملاء عن بعد، وتتوفر المجموعة في الربع الثاني.