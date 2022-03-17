إنستاجرام تطرح أدوات إشراف أبوية جديدة

طرحت منصة إنستاجرام أدوات جديدة يمكن للوالدين استخدامها للمساعدة في المراقبة والحد من استخدام أطفالهم لتطبيق مشاركة الصور، بعد أشهر من الإفصاحات التي أثارت مخاوف بشأن تأثير المنصة في المستخدمين الأصغر سنًا.

وتوفر الأدوات للآباء القدرة على معرفة مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم عبر إنستاجرام. كما تسمح لهم بوضع قيود على استخدام المنصة، بالإضافة إلى رؤية الحسابات التي يتابعونها أو يتبعونها.

وتتاح الخيارات حاليًا للآباء في الولايات المتحدة مع وجود خطط لنشرها عالميًا في الأشهر المقبلة.

وتم الإعلان عن الخيارات الجديدة مسبقًا في تدوينة من آدم موسيري في أواخر العام الماضي. بالإضافة إلى الإعلان عن بعض الميزات التي تم طرحها في ذلك الوقت.

واستهدفت تلك الميزات المستخدمين المراهقين بشكل مباشر، مثل الحث على أخذ استراحة بعد فترة محددة من الوقت.

وسربت فرانسيس هوجين في العام الماضي مئات الوثائق الداخلية، بما في ذلك بعض الوثائق التي أظهرت أن الشركة كانت على دراية بالطرق التي يمكن أن تضر بها إنستاجرام بالصحة العقلية، لا سيما بين الفتيات المراهقات.

واستجوب المشرعون المديرين التنفيذيين من فيسبوك وإنستاجرام في جلسات استماع حول هذه التفاصيل وغيرها من الوثائق. وأوقفت الشركة مؤقتًا خطة لإصدار نسخة من المنصة للأطفال دون سن 13 عامًا.

مركز العائلة وأدوات الإشراف الأبوي عبر إنستاجرام

كتب موسيري أن الأدوات الجديدة تشمل أيضًا قدرة الآباء والأوصياء على تلقي إشعار عندما يشارك ابنهم المراهق أنه أبلغ عن شخص داخل التطبيق.

ويتمكن الآباء في الأشهر المقبلة من القيام بأشياء مثل تحديد ساعات محددة من اليوم يمكن للمراهق استخدام التطبيق فيها.

وقال موسيري: يجب على المراهقين بدء عملية الإشراف عبر هواتفهم الذكية أو أجهزة الحاسب اللوحي. ويتمكن البالغون من طلب الإشراف على حساب المراهق عبر تطبيق الهاتف المحمول أو موقع الويب بدءًا من شهر يونيو. ولكن لا يزال يتعين على المراهقين الموافقة على الطلب قبل منحه.

وتمثل الأدوات جزء من مركز العائلة الذي تبنيه شركة ميتا بهدف إيجاد مكان واحد حيث يمكن للوالدين الإشراف على كيفية استخدام أطفالهم لتطبيقات وتقنيات ميتا المتنوعة.

وتأتي أدوات الرقابة الأبوية الجديدة إلى نظارات رأس الواقع الافتراضي ومنصة ميتا أيضًا. وقالت Oculus إن الآباء يتمكنون قريبًا من منع الوصول إلى التطبيقات التي لا يريدون أن يستخدمها أطفالهم. كما يتمكن الآباء في الأشهر القليلة المقبلة من معرفة مقدار الوقت الذي يقضيه ابنهم المراهق في استخدام الواقع الافتراضي عبر تطبيق Oculus.