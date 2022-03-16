ميتا تواجه غرامة قدرها 17 مليون يورو لخرق البيانات

تعرضت شركة ميتا، الشركة الأم لشركة فيسبوك، لغرامة بقيمة 17 مليون يورو (نحو 18.6 مليون دولار) من قبل لجنة حماية البيانات الأيرلندية DPC بسبب سلسلة من انتهاكات البيانات التاريخية.

ويعود تاريخ الانتهاكات الأمنية المعنية، التي أثرت في ما يصل إلى 30 مليون مستخدم عبر فيسبوك، إلى عدة سنوات. وقد تم الكشف عنها بواسطة فيسبوك للجهة التنظيمية الأيرلندية في عام 2018.

وافتتحت DPC، وهو منظم الخصوصية الرئيسي لشركة فيسبوك في الاتحاد الأوروبي، هذا التحقيق المتعلق بالأمن في أواخر عام 2018.

وجاء ذلك بعد أن تلقت اللجنة 12 إشعارًا بخرق البيانات من الشركة في الفترة بين شهري يونيو 2018 وديسمبر 2018.

وتطلب اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR الإفصاح بسرعة عن انتهاكات البيانات الشخصية إلى سلطة إشرافية إذا كان من المحتمل أن يشكل تسرب المعلومات خطرًا على الأفراد. ويجب الإبلاغ عن أخطر الانتهاكات في غضون 72 ساعة.

وكتبت DPC في بيان صحفي تعلن فيه قرارًا نهائيًا بشأن تحقيقها ضد فيسبوك: فحص التحقيق مدى امتثال المنصة للمتطلبات فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية ذات الصلة بإشعارات الخرق الاثني عشر.

وأضافت: نتيجة للتحقيق، وجدت DPC أن ميتا تنتهك مادتين من اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR. ووجدت DPC أن ميتا فشلت في وضع تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة من شأنها أن تمكنها من إظهار التدابير الأمنية التي نفذتها في الممارسة العملية لحماية بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي، في سياق انتهاكات البيانات الشخصية الاثني عشر.

ميتا تواجه غرامة مالية بسبب انتهاكات GDPR

في بيان ردًا على العقوبة، سعى متحدث باسم الشركة للتقليل من أهميتها باعتبارها مجرد حالة تراخي في حفظ السجلات.

وقال: لا تتعلق الغرامة بالإخفاق في حماية معلومات الأشخاص بل بممارسات حفظ السجلات من 2018. وقد قمنا بتحديثها منذ ذلك الحين. نحن نأخذ التزاماتنا بموجب GDPR على محمل الجد. وننظر بعناية في هذا القرار مع استمرار تطور عملياتنا.

وتمثل العقوبة أول قرار نهائي من أيرلندا بشأن تحقيق GDPR ضد فيسبوك، وذلك منذ أن بدأ تطبيق GDPR قبل ما يقرب من أربع سنوات.

يذكر أن الجهة المنظمة أصدرت عقوبة منفصلة بقيمة 225 مليون يورو ضد واتساب في العام الماضي بسبب انتهاكات قواعد الشفافية.