سبوتيفاي تشتري حقوق تسمية ملعب نادي برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن توقيع عقد رعاية لقميص وملعب مع منصة البث الصوتي سبوتيفاي. وتم تغيير اسم Camp Nou، أحد أكثر ملاعب كرة القدم شهرة في العالم، إلى Spotify Camp Nou كجزء من اتفاقية رعاية مع نادي كرة القدم الأسباني FC Barcelona التي تمنح المنصة حقوق تسمية الملعب.

ويظهر اسم المنصة أيضًا على قمصان فريقي الرجال والسيدات للمواسم الأربعة المقبلة بدءًا من موسم 2022/23.

ويجب التصديق على الاتفاقية بواسطة جمعية المندوبين غير العادية لنادي برشلونة في تصويت يتم في 3 أبريل. ولكن من غير المحتمل أن تواجه الصفقة مشكلة في الموافقة عليها.

ويعاني نادي برشلونة من قدر كبير من الديون وسعى لبيع حصة في قسم الإنتاج الإعلامي العام الماضي. وبحسب ما ورد تبلغ قيمة الصفقة 310 ملايين دولار.

وذكرت مجلة SPORT الإسبانية أنه كان من الممكن أن يكون الأمر أكثر قيمة إذا كان للنادي نسبة أعلى من المشجعين المسجلين الذين منحوا النادي إمكانية الوصول إلى الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات الشخصية الأخرى.

ووفقًا للتقرير، بلغت نسبة المسجلين نحو 1 في المئة فقط من متابعي النادي البالغ عددهم 350 مليونًا.

برشلونة وسبوتيفاي يتفقان على صفقة رعاية

قالت المنصة في بيان: تستخدم سبوتيفاي رعايتها كفرصة لتوسيع وصول عمل الفنانين بطريقة تجمع عوالم الموسيقى وكرة القدم معًا. نتيجة لذلك نريد منح منصة عالمية للاعبين والفنانين في Spotify Camp Nou.

وأضافت: تعمل سبوتيفاي مع برشلونة للاستفادة من الوصول إلى العناصر الموجودة في الاستاد لتوسيع وصول الفنانين وتمكين الاكتشاف.

كما يمكن استخدام العروض الرقمية الديناميكية لعرض الفنانين ذوي الصلة واستهدافهم جغرافيًا لجمهور برشلونة التلفزيوني العالمي.

وبينما قد يرى المشاهدون في أوروبا رسالة عن فنان واحد، يمكن أن يحصل مشاهدو التلفزيون في الهند على رسالة مختلفة وذات صلة محليًا.

وقد يعني ذلك أن المنصة تستثمر في إعلانات الملاعب الرقمية التي تتغير بناءً على موقعك والقناة التي تشاهد المباراة عليها.

وقال النادي في بيان: تتمثل رؤية الشراكة في إنشاء منصة جديدة لمساعدة الفنانين على التفاعل مع مجتمع مشجعي نادي برشلونة العالمي.