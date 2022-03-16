بينانس تحصل على رخصتها الخليجية الثانية

قالت بينانس، أكبر منصة عملات مشفرة في العالم، إنها حصلت على ترخيص لإنشاء وتشغيل خدمات تداول الأصول الافتراضية، مما يتيح لها العمل في سوق دبي للأصول الافتراضية وفق نموذج “التطوير والاعتماد وتوسيع النطاق”، حيث تستند الشركة إلى دخولها لسوق دبي لتوسيع حضورها في المنطقة.

وحصلت بينانس على الترخيص لمزاولة نشاطاتها ضمن المرحلة التنظيمية الأولية لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.

ويتيح الترخيص للمنصة العالمية تقديم منتجات وخدمات تداول محدودة للمستثمرين والمؤسسات المالية المتخصصة الحاصلين على موافقات مسبقة.

ويخضع جميع مزودي الخدمات المرخصين من قبل VARA للمراقبة بشكل دائم، وصولاً إلى فتح المجال لهم لتقديم خدماتهم للمتداولين الأفراد.

وتؤسس بينانس، إلى جانب عملياتها في مجال تداول الأصول الافتراضية، مركزاً لتقنيات البلوك تشين في مركز دبي التجاري العالمي، لدعم المواهب الجديدة وتطوير منظومة حيوية في هذا المجال في الإمارة.

ويأتي الترخيص الإماراتي بعد أن منحت البحرين المنصة ترخيص مزود خدمة الأصول المشفرة، وهو أول ترخيص لها من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة، العاصمة المالية لمنطقة الخليج، إلى تطوير قطاع الأصول الافتراضية وتنظيمه. وتهدف من ذلك إلى جذب أشكال جديدة من الأعمال التجارية مع احتدام المنافسة الاقتصادية الإقليمية.

وتبنت دبي، إحدى الإمارات السبع في الإمارات العربية المتحدة، أول قانون لها يحكم الأصول الافتراضية. وأنشأت VARA كمنظم للإشراف على القطاع.

دبي تمنح بينانس رخصة أصول افتراضية

قالت بينانس في شهر ديسمبر إنها تعمل مع مركز دبي التجاري العالمي للمساعدة في إنشاء نظام بيئي للأصول الافتراضية في دبي والمساعدة في تطوير لوائح الأصول الافتراضية.

وقال هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي: تعد VARA الجديدة تأكيداً على ثقة إمارة دبي بالإمكانيات الواسعة التي يحملها هذا القطاع وما يمثله من دافع لتحفيز الاقتصاد المستقبلي عند تنظيمه بشكل صارم ومدروس. ونتيجة لذلك يهدف نظامنا إلى تحفيز التعاون بمختلف أنواعه، وتعزيز الابتكار، وحماية المصالح العامة، وهو الجانب الأكثر أهمية.

وأضاف: يعكس انضمام بينانس إلى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة التزامها بأجندة دبي. وتهدف الأجندة إلى تزويد القطاع العالمي بالثقة النابعة عن الحوكمة المثالية. وتستند هذه الحوكمة إلى المسؤولية المشتركة بين مختلف الجهات العاملة في القطاع والأمان التنظيمي للمجتمع بشكل عام.

علاوة على ذلك تعد دبي أول اقتصاد عالمي يطبق آلية تنظيمية متخصصة بالأصول الافتراضية. ويضمن ترخيص تداول الأصول الافتراضية لبينانس القدرة على إدارة عملياتها الإقليمية من دبي.