افضل موقع عربي يوفر لك مواقيت الصلاة والحصول على امساكية رمضان لعام 2022

إنّ موقع مواقيت الصلاة هو عبارة عن منصة إلكترونية دينية توفر للمستخدمين والزائرين لها إمكانية الاطلاع على وقت الأذان بشكل مضبوط في مختلف دول العالم سواء الدول العربية أو الأجنبية، كما يتيح لكم الاستفادة بخصائص كثيرة أخرى فعلى سبيل المثال إنه يوفر أيضاً خدمات التواريخ من تحويل ومعرفة التاريخ اليومي، اتجاه القبلة، والامساكية الرمضانية التي يتمّ تحديثها بشكل تلقائي مع بداية كل عام جديد، هذا بالإضافة إلى محرك البحث الذي يُسهل عليكم البحث عن وقت رفع أذان الصلاة وإقامتها لأي فرض من الفروض الخمسة.

ونوصيك، بأن لا تنسى القيام بمشاركة الموقع على حساباتك في التواصل الاجتماعي، وبين اصدقائك وعائلتك وكافة المقربين منك، وقد تكون صدقة جارية عند مشاركتك لرابط الموقع وصفحة الإمساكية وغيرك يقوم بمشاركتها، وحفظها ونشرها في كل عام، فالدال على الخير كفاعله.

أبرز خدمات موقع مواقيت الصلاة

سنوضح لكم أهم الخدمات المقدمة من موقع مواقيت الصلاة prayertimes.news لجميع المستخدمين، وسنشرح لكم بشكل مختصر كل خدمة في الآتي :

مواعيد الصلاة والاذان للدول:

هي عبارة عن خدمة يوفرها الموقع للمسلمين من مختلف دول العالم العربي والغربي أيضًا، فإذا كنت عربي ومقيم في أي دولة أوروبية تستطيع من خلال هذه الخدمة معرفة موعد الأذان لكل فرض من الفروض الخمسة في مواقيتها المضبوطة حسب توقيت المحلي للدولة التي تُقيم بها.

تقويم الامساكية الرمضانية:

من خلال خدمة امساكية رمضان 2022 تستطيع معرفة بداية دخول شهر رمضان المبارك، وآخر أيامه، مع توفير جدول الامساكية لجميع المدن للتعرف على وقت الافطار والسحور ومواعيد باقي الصلوات الأخرى ايضاً، ويمكنك الاحتفاظ بالصفحة لديك للعودة لها يومياً، كما يمكنك نشرها مع اصدقائك لتعم الفائدة للجميع.

أضف توقيت الصلاة لموقعك

خدمة مجانية تُمكن أصحاب المواقع من إضافة ودجت وقت الصلاة للمدينة التي يرغب بها، مع إمكانية ضبط لون التصميم الخاص بالمربع ليكون متناسق مع الألوان الخاصة بقالب مدونتك لتظهر وكأنها جزء منه، فهي مبادرة جميلة منها تقديم الخدمة لزوار موقعك بالإضافة إلى اكتساب الأجر والثواب.

التحويل بين التاريخ الهجري والميلادي:

من خلال خدمة تحويل التاريخ تستطيع القيام بعمليات التبديل بين التقويم الهجري والميلادي والشمسي، و تتيح لك الخدمة معرفة أي تاريخ وما يقابلة بباقي التقاويم الأخرى بسهولة وبضغطة زر واحدة، فكل ما عليك هو كتابة التاريخ المراد تحويله وسيظهر لك باقي الأيام المقابلة له.

تاريخ اليوم:

خدمة مميزة تستطيع من خلالها معرفة التاريخ اليوم بالهجري، والميلادي، والشمسي، بالإضافة إلى التعرف على أهم الأحداث والمناسبات العالمية بمختلف تصنيفاتها التي حدثت في مثل هذا اليوم وخلدها التاريخ في طياته.

اتجاه القبلة:

يقدم الموقع خدمة تحديد مكان القبلة من المكان الذي تتواجد به ، ويشير السهم المتواجد في البوصلة بصفحة كل مدينة إلى قبلة الصلاة وموقعها بالنسبة لمكة المكرمة، وتعتبر هذه الاضافة مفيدة للغاية عند ذهابك لمكان جديد لا تعلم أين عليك التوجه للقبلة لأدائك صلاتك.