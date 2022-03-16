إنستاجرام تحصل قريبًا على NFT

تخطط شركة ميتا لجلب الرموز غير القابلة للاستبدال NFT إلى منصة التواصل الاجتماعي إنستاجرام في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك وفقًا لتصريحات مارك زوكربيرج الذي أعلن عن الأخبار بشكل مبدئي خلال محادثة مع رجل الأعمال دايموند جون في المهرجان السينمائي SXSW.

وقال مارك زوكربيرج إن شركة تتجه إلى إضافة الرموز غير القابلة للاستبدال NFT. وبالرغم من أنه لم يصف كيف قد يبدو ذلك. ولكن اقترح أن يكون الناس قادرين على عرض NFT الحالية ومن المحتمل أن تكون جديدة.

وأضاف: لست مستعدًا للإعلان عما قد يكون عليه الأمر اليوم. ولكن يشمل ذلك خلال الأشهر العديدة القادمة القدرة على جلب بعض من NFT الخاصة بك، ونأمل بمرور الوقت أن تكون قادرًا على صك الأشياء في تلك البيئة.

وأعرب زوكربيرج وغيره من التنفيذيين في السابق عن اهتمامهم بـ NFT. وقال آدم موسيري إن الشركة تستكشف بنشاط التكنولوجيا. ولكن لم يكن لديه أي إعلانات فعلية.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز في شهر يناير بأن فرقًا في فيسبوك وإنستاجرام تعمل على تكامل NFT. وذكر التقرير أن هناك تقدمًا في الميزات التي تتيح لك استخدام NFT كحساب وصك NFT عبر المنصة والمناقشات حول إنشاء سوق. وكانت الشركة تأمل في إضافة NFT إلى محفظة التشفير Novi.

مارك زوكربيرج يؤكد أن NFT قادمة إلى إنستاجرام

قال زوكربيرج أيضًا إن NFT يمكن أن تلعب يومًا ما دورًا في ميتافيرس الشركة. وأضاف: الملابس التي ترتديها صورتك الرمزية في ميتافيرس يمكن صكها بشكل أساسي على أنها NFT ويمكنك أن تأخذها بين أماكنك المختلفة. هناك مثل مجموعة من الأشياء التقنية التي تحتاج إلى العمل عليها قبل أن يحدث ذلك بسهولة.

وأشار زوكربيرج، الذي اشتهر بارتداء نفس القميص الرمادي كل يوم، إلى عادات التسوق الخاصة به كمبرر لمزيد من تحويل إنستاجرام إلى منصة تسوق.

وقال إنه يقوم الآن بمعظم عمليات التسوق الخاصة به عبر فيسبوك وإنستاجرام. وأضاف: معظم الأشياء التي أرتديها اشتريتها من خلال إنستاجرام أو متاجر فيسبوك أو الإعلانات.

وكان زوكربيرج يشارك في مناقشة حول ميتافيرس والمشهد المتغير للثقافة الرقمية عندما أكد المعلومات.