آبل تريد تمييز نماذج آيفون 14 برو عبر شريحة A16

نشر المحلل مينغ تشي كو تغريدة يقول فيها إنه يعتقد أن شركة آبل قد تكسر التقليد هذا العام، وذلك عبر إطلاق بعض نماذج آيفون 14 مع شريحة A15 نفسها الموجودة ضمن تشكيلة آيفون 13.

وتعمل شريحة A15 على تشغيل آيفون 14 بقياس 6.1 إنشات وآيفون 14 ماكس بحجم 6.7 إنشات، بالرغم من أنه يتم ترقية ذاكرة الوصول العشوائي إلى 6 جيجابايت من 4 جيجابايت.

ويتم حجز شريحة A16 الجديد لنماذج آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس الرائدة والأكثر تكلفة.

وتحتوي هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت من نوع LPDDR5. بينما يحتفظ آيفون 14 وآيفون 14 ماكس بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR 4X الموجود في آيفون 13.

وإذا كان هذا صحيحًا، فإن هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمان التي تقوم فيها آبل بتقسيم مواصفات آيفون الرائدة إلى قسمين حسب نوع سلسلة الشرائح التي تستخدمها.

وكانت آبل تمنح في الماضي نماذجها الأغلى ثمناً معالجًا يحتوي على عدد أكبر من النوى أو الذاكرة. ولكن لم تستخدم معالجات مختلفة كليًا لرسم خط فاصل بين أجهزتها العادية والرائدة منذ عام 2013.

وأصدرت آبل في عام 2013 هاتف iPhone 5S الذي حصل على معالج A7. كما أصدرت هاتف iPhone 5C الأرخص الذي حصل على معالج A6 الأقدم.

وبينما لا تزال المعلومات مجرد شائعة، فإن كو لديه سجل حافل فيما يتعلق بخطط الشركة المصنعة لهواتف آيفون.

آبل قد تكسر التقليد هذا العام

بشكل منفصل، تشير مصادر مستقلة إلى أن الشركة تطور نموذجين جديدين من آيفون 14 مع شرائح A16، ونموذجين من آيفون 14 بداخلهما شرائح A15، وهو ما يتوافق مع تغريدة كو.

واستخدمت الشركة استراتيجيات تمايز الشرائح في الماضي. وعلى سبيل المثال، يتميز آيفون 13 برو بشريحة A15 مع المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي والمزيد من أنوية وحدة معالجة الرسومات مقارنة بشريحة A15 داخل آيفون 13.

ويتوقع كو أيضًا أن يحتوي آيفون 14 ماكس على شاشة بقياس 6.7 إنشًا، مما قد يمثل المرة الأولى التي تتوفر فيها شاشة من فئة برو في هاتف أرخص غير تابع لفئة برو.

وقدم كو تنبؤًا مشابهًا في شهر يونيو. وقال حينها إن الشركة تطور آيفون مع شاشة أكبر يكلف أقل من 900 دولار.

والجدير بالذكر أن حجم الشاشة 5.4 إنشات غير موجود في قائمة كو. ويمثل هذا إشارة محتملة إلى أن الشركة قد تتخلى عن الحجم الصغير.

ولم تعلن آبل رسميًا بعد عن تشكيلة آيفون 14. ولكن من المتوقع أن تظهر لأول مرة في حدث آيفون القادم الذي يعقد عادةً في الخريف.