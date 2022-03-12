يوتيوب تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية عالميًا

في توسيع إضافي لاستجابتها السياسية للحرب الروسية في أوكرانيا، قالت شركة يوتيوب إنها تحظر الآن وسائل الإعلام المدعومة من الكرملين على مستوى العالم، وليس في أوروبا فقط.

وفرض الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي عقوبات على قناتين روسيتين تابعتين للدولة، روسيا اليوم وسبوتنيك، إلى جانب الشركات التابعة لهما.

ورغم ضخامة الخطوة، ولكنها ليست غير مسبوقة. وسحبت آبل في الأسبوع الماضي تطبيقات روسيا اليوم وسبوتنيك من متاجر التطبيقات العالمية التابعة لها.

وجاء ذلك بعد طلب من نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف، الذي كتب رسالة إلى الرئيس التنفيذي تيم كوك يطلب من آبل إيقاف مبيعات الأجهزة في روسيا ومنع الوصول إلى متجر التطبيقات.

وتشير صياغة يوتيوب إلى أنها قد تذهب إلى أبعد حظر كيانات روسيا اليوم وسبوتنيك الستة التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.

وكتبت الشركة أنها تمنع الآن الوصول إلى قنوات يوتيوب المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية الممولة من الدولة على مستوى العالم.

ودخلت عمليات الحظر الموسعة عبر المنصة ضد وسائل الإعلام الحكومية الروسية حيذ التنفيذ. ولكن وفقًا لتحديث السياسة، فقد حذرت المنصة من أن التغيير قد يستغرق بعض الوقت. وكتبت: نتوقع أن تستغرق أنظمتنا بعض الوقت.

وتقول المنصة إنها تنفذ بعض السياسات التي تركز على أوكرانيا التي تحظر المحتوى الذي ينفي أحداث العنف الموثقة جيدًا أو يقلل من شأنها. وأشارت إلى أنها بصدد إزالة المحتوى حول الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ينتهك هذه السياسة.

وتهدف هذه الخطوات إلى الرد على الدعاية الروسية التي يتم نشرها لإنكار حقيقة التقارير حول ما يحدث داخل أوكرانيا.

حظر يوتيوب أصبح على مستوى العالم

قالت المنصة إنها أزالت أكثر من 1000 قناة وأكثر من 15000 مقطع فيديو لانتهاكها عددًا من السياسات. وتشمل السياسات المنتهكة سياسة الكلام الذي يحض على الكراهية والتضليل والمحتوى الرسومي وغير ذلك.

كما أوضحت التقدم المحرز في الإجراءات المعلنة سابقًا لتضخيم المعلومات العالية الجودة حول الحرب. ويعني ذلك المساعدة في إظهار التقارير الصادقة وتمييزها عن دعاية الكرملين.

وقالت إن هناك ما يزيد عن 17 مليون مشاهدة حول مصادر الأخبار الموثوقة في أوكرانيا منذ إجراء التغييرات.

وفي خطوة أخرى تستهدف مستخدمي يوتيوب في روسيا، فقد أكدت المنصة أيضًا أنها مددت فترة الإيقاف المؤقت للإعلانات في الدولة لتشمل أيضًا جميع الطرق التي يمكن للمستخدمين من خلالها تحقيق الدخل عبر المنصة.

ويؤدي ذلك إلى منع جميع الإيرادات. ويأتي هذا بعد أن تركت سابقًا بعض خيارات تحقيق الدخل مفتوحة للمستخدمين الروس.

وقالت جوجل أيضًا إنها تعلق فوترة متجرها للتطبيقات ومدفوعات يوتيوب في روسيا نتيجة للعقوبات الغربية التي تستهدف البنوك الروسية.