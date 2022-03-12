جوجل وفيسبوك تواجهان مشاكل بسبب Jedi Blue

أعلنت المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة عن تحقيقات رسمية لمكافحة الاحتكار ضد فيسبوك وجوجل فيما يتعلق بأعمال الإعلانات المصوّرة عبر الإنترنت.

ويشرف على التحقيقات قسم المنافسة في الاتحاد الأوروبي وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة.

وتركز التحقيقات على التواطؤ بين فيسبوك وجوجل عبر اتفاقية داخلية أبرمت في شهر سبتمبر 2018 تعرف باسم Jedi Blue.

ويجري اتهام هذه الاتفاقية بتقويض نظام إعلان منافس لصالح نظام Open Bidding من جوجل.

وظهرت تفاصيل Jedi Blue سابقًا من خلال دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار قادتها ولاية تكساس الأمريكية ضد أعمال إعلانات جوجل، التي تزعم أن فيسبوك وجوجل قد توصلتا إلى اتفاقية للتلاعب بالسوق لصالحهما من خلال منح جوجل أسعارًا تفضيلية وأولوية اختيار مواضع الإعلانات الرئيسية لفيسبوك مقابل دعم فيسبوك لنظام إعلانات جوجل وعدم إنشاء تقنيات إعلانية منافسة أو استخدام نظام منافس للناشر ، تقديم عروض الأسعار.

ولا تزال الدعوى القضائية الأمريكية مستمرة. ولكن الاتحاد الأوروبي قال إنه قلق من أن اتفاقية Jedi Blue قد تشكل جزءًا من الجهود لاستبعاد خدمات تكنولوجيا الإعلان التي تتنافس مع برنامج Open Bidding من جوجل. ويعني ذلك تقييد أو تشويه المنافسة في أسواق الإعلانات المصوّرة عبر الإنترنت على حساب الناشرين والمستهلكين.

واقترحت مارجريت فيستاجر أن تحقيق الكتلة يبحث في تحديد ما إذا كانت فيسبوك مشاركة في المخطط، أو ما إذا كانت جوجل قد تصرفت بمفردها.

صفقة Jedi Blue بين فيسبوك وجوجل

قالت هيئة الرقابة البريطانية إن تحقيقها يأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الاتفاقية بين فيسبوك وجوجل قد انتهكت القانون. كما تدقق في سلوك جوجل فيما يتعلق بخدمات العطاءات على نطاق أوسع. وتريد معرفة ما إذا كانت الشركة قد أساءت استخدام مركز مهيمن واكتسبت ميزة غير عادلة على المنافسين الذين يحاولون تقديم خدمة مماثلة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة البريطانية: قد تكون جوجل قد تعاونت مع فيسبوك لوضع عقبات في طريق المنافسين الذين يقدمون خدمات إعلانية مهمة عبر الإنترنت للناشرين. إذا كانت إحدى الشركات لديها سيطرة على منطقة معينة، فقد يصعب على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة اقتحام السوق. وقد يقلل هذا من خيارات العملاء.

وقالت جوجل: هذه اتفاقية موثقة علنًا. وتسمح لشبكة جمهور فيسبوك من المشاركة في برنامج Open Bidding، جنبًا إلى جنب مع عشرات الشركات الأخرى.

بينما قالت ميتا: ساعدت الاتفاقية غير الحصرية مع جوجل والاتفاقيات المماثلة في زيادة المنافسة على مواضع الإعلانات.