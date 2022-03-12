اعتقال أحد كبار محرري ويكيبيديا في بيلاروسيا

احتجزت المديرية الرئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد في بيلاروسيا GUBOPiK محرر ويكيبيديا البارز ورجل الأعمال البالغ من العمر 56 عامًا مارك بيرنشتاين، وفقًا للصحيفة البيلاروسية زركالو.

ويأتي الاعتقال بعد مشاركة معلومات برنشتاين الشخصية عبر قناة GOBUPiK العامة ضمن تيليجرام. ويعد برنشتاين أحد أفضل 50 محررًا في ويكيبيديا الروسية.

وتمت مشاركة معلومات برنشتاين – بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل مع ويكيبيديا ومكان العمل – في قناة GUBOPik عبر تطبيق المراسلة.

كما تم نشر مقطع فيديو لاعتقال برنشتاين إلى جانب صورته وبياناته الشخصية. ويواجه بيرنشتاين تهمًا بنشر معلومات كاذبة معادية لروسيا.

وأفادت زركالو أيضًا أن بيرشتاين قد اتهم بتحرير مقالات ويكيبيديا حول الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك، لا تحدد أي من المعلومات الواردة في قنوات تيليجرام بوضوح ما هي التهم الموجهة رسميًا ضد برنشتاين، إن وجد.

ووفقًا لسجل نشاط اسم مستخدم ويكيميديا ​​لبرنشتاين، فقد أجرى أكثر من 200 ألف تعديل لمقالات النسخة الروسية من الموسوعة العالمية. ويتم حاليًا وصف حسابه بأنه محظور إلى أجل غير مسمى.

وفي قناة الموسوعة العالمية الروسية عبر تيليجرام، نصح المستخدمون في بيلاروسيا وروسيا أيضًا بإخفاء البيانات الشخصية وتحرير المقالات المتعلقة بالحرب من الحسابات الأخرى فقط.

استهداف ويكيبيديا مستمر

عرضت بيلاروسيا الدعم اللوجستي طوال فترة الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت بمثابة منطقة انطلاق للوحدات التي تتحرك نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت أوكرانيا إن بيلاروسيا ربما تخطط للانضمام إلى الغزو بجيشها، زاعمة أن روسيا شنت هجومًا كاذبًا لتورط البلاد.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسبوع الماضي قانونًا جديدًا بشأن الأخبار الكاذبة. ويعاقب القانون الأشخاص الذين ينشرون أخبارًا كاذبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

كما هددت روسكومنادزور، وكالة التكنولوجيا والاتصالات في البلاد، بحجب الموسوعة العالمية بسبب صفحة باللغة الروسية عن الغزو الحالي لأوكرانيا. وفي ذلك الوقت، أصدرت مؤسسة ويكيميديا ​​بيانًا لدعم محرري ويكيبيديا الروس.

وقال متحدث باسم مؤسسة ويكيميديا إن المجموعة تراقب الوضع عن كثب. وأضاف: كانت فرق الثقة والسلامة وحقوق الإنسان التابعة للمؤسسة تراقب الأزمة المستمرة في أوكرانيا. نحن على اتصال وثيق بمجتمعاتنا في المنطقة لضمان سلامتها والاستجابة لاحتياجاتها.

وغردت هانا ليوباكوفا، التي يعرفها حسابها عبر تويتر بأنها صحفية من بيلاروسيا، وزميلة غير مقيمة في المجلس الأطلسي، بأن برنشتاين معروف في جميع أنحاء العالم وذكرت أن ويكيبيديا تمثل خطرًا على النظام.