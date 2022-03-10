فولكس فاجن تكشف عن الميكروباص الكهربائي ID Buzz

بعد خمس سنوات من التشويق، كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن للمرة الأولى عن الميكروباص الكهربائي المسمى ID Buzz في حدث افتراضي

ويصل ID Buzz ونظيره التجاري ID Buzz Cargo إلى أوروبا في وقت لاحق من هذا العام، مع إصدار قاعدة عجلات أطول للأسواق الأمريكية من المقرر أن يبدأ ظهوره في عام 2023 ويطرح للبيع في عام 2024.

ويلعب ID Buzz دورًا مهمًا حيث تواصل فولكس فاجن مسارها التحولي إلى رائدة في مجال المركبات الكهربائية. ويكون الميكروباص بمثابة واجهة عرض للمعمارية الكهربائية المعيارية للشركة MEB. كما يكون من بين أوئل الشاحنات الكهربائية التي يتم تسويقها خصيصًا مع وضع العائلات في الاعتبار.

وتم تحديث الميكروباص قليلاً بالمقارنة مع النموذج المفاهيمي الذي ظهر في عام 2017. إذ إن الشبكة الأمامية مختلفة قليلاً، مع فتحات تهوية أكبر مما قد تتوقعه عادةً من سيارة كهربائية. والشكل العام يشبه الصندوق، مع زوايا أكثر حدة.

ولكن فولكس فاجن بقيت وفية للتصميم الأصلي، كما أنها تقدم ما مجموعه 11 لونًا مختلفًا للميكروباص الكهربائي.

ويحتوي الإصدار الأوروبي الأول من ID Buzz على حزمة بطارية بسعة طاقة تبلغ 81 كيلو واط، 77 كيلو واط منها قابلة للاستخدام.

وهناك محرك ذو محور خلفي قادر على إخراج 201 حصان. ولكن تحد الشركة من السرعة القصوى إلى 145 كيلومتر في الساعة.

ولا تكشف شركة فولكس فاجن عن مدى القيادة، ولكن كل التكهنات تشير إلى نحو 300 ميل عند الشحن الكامل. وتبلغ طاقة الشحن عند استخدام التيار المتردد 11 كيلو واط.

وفي محطة الشحن السريع للتيار المستمر، تزداد طاقة شحن ID Buzz إلى ما يصل إلى 170 كيلو واط. وتدعي شركة فولكس فاجن أن الميكروباص قابل للشحن من 5 إلى 80 في المئة في 30 دقيقة فقط.

وتقول فولكس فاجن إن ID Buzz يوفر وظيفة التوصيل والشحن، وهو المعيار الذي يسمح للمركبة الكهربائية بتعريف نفسها تلقائيًا وتفويضها إلى محطة شحن تابعة لجهة خارجية نيابة عن المالك.

فولكس فاجن تعيد إحياء الميكروباص الأيقوني لعصر كهربائي

تتمتع الشركة الألمانية بالشهرة عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، التي تجذب مالكي السيارات بعيدًا عن سيارات محرك الاحتراق الداخلي.

وتأتي النسخة الأوروبية من الشاحنة ومكافئها التجاري بشحن ثنائي الاتجاه، حيث يمكن أيضًا استخدام السيارة كمصدر طاقة للأجهزة الكهربائية الأخرى أو حتى للمنزل بأكمله.

يتم إطلاق ID Buzz القياسي بخمسة مقاعد، وكلها قابلة للتعديل. ويمكن تحريك المقاعد الأمامية حتى 9.6 إنشات للأمام والخلف. بينما يمكن طي المقعد الذي يتسع لثلاثة أشخاص في الخلف لأسفل أو تقسيمه بنسبة 40:60. كما يمكن تحريكه بطول إجمالي 5.9 إنشات.

ويأتي ID Buzz بتكوين ستة مقاعد لاحقًا عبر قاعدة العجلات القياسية. بينما تتوفر تشكيلة من سبعة مقاعد مع قاعدة العجلات الممتدة. وتكون نسخة الشحن من ID Buzz أكثر اتساعًا، مع خيار لمقعد أمامي واحد وقسم ثابت لفصل منطقة التخزين الخلفية.

وتتشابه قمرة القيادة في ID Buzz مع ID 4، مع مجموعة عدادات بقياس 10 إنشات مقترنة بنظام معلومات ترفيهي مركزي بقياس 10 إنشات. ويمكن تحديث برنامج السيارة عبر الهواء ويدعم كلاً من Apple CarPlay و Android Auto.

وتؤكد الشركة على نمطية التصميم الداخلي لـ ID Buzz، مع كونسول وسطي متحرك وقابلة للإزالة. ويتيح هذا الخيار للكونسول الوسطي أن يتحول إلى صندوق متعدد الوظائف يمكن نقله إلى منتصف الصف الثاني من المقاعد.

وهناك متسع كبير بالداخل لعدد كبير من الأدوات، بما في ذلك الحاسب المحمول. وتمثل إمكانية إزالة الكونسول الوسطي من أجل التنظيف نقطة بيع كبيرة للعائلات.

وتكون ID Buzz واحدة من أكثر سيارات فولكس فاجن استدامة. ويستخدم التصميم الداخلي الخالٍ من الجلد مواد معاد تدويرها.

كما أن النسيج مصنوع بنسبة 10 في المئة من بلاستيك المحيطات المجمعة وبنسبة 90 في المئة من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها.