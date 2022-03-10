جوجل تلمح إلى تشغيل ألعاب ويندوز عبر ستاديا

يمكن أن تصبح ستاديا قريبًا مكانًا لألعاب الحاسب غير المعدلة، حيث يبدو أن شركة جوجل قد أنشأت حلها لتشغيل ألعاب ويندوز عبر ستاديا.

وتخطط عملاقة البحث لتقديم تفاصيل بشأن محاكي ويندوز لنظام لينكس في الأسبوع المقبل في قمة مطوريها للألعاب في 15 مارس.

واكتشف مستخدمو منصة ريديت الجلسة في القمة التي توضح بالتفصيل كيفية كتابة محاكي ويندوز لنظام التشغيل لينكس.

وتسمى الجلسة المدرجة للحدث “كيف تكتب محاكي ويندوز لنظام لينكس من البداية”. ومن المفترض أن تسلط الضوء على كيفية تمكن الشركة من القيام بذلك.

ويقود الجلسة مارسين أونداك، من فريق منصة نقل الألعاب إلى ستاديا، ويعد بتقديم نظرة عامة مفصلة على التكنولوجيا الكامنة وراء حل جوجل لتشغيل ألعاب ويندوز غير المعدلة عبر ستاديا.

ويبدو أن عملاقة البحث قامت ببناء محاكي ويندوز الخاص بها لنظام لينكس لمساعدة المطورين في نقل الألعاب إلى الخدمة دون الحاجة إلى تعديل ألعاب لينكس.

وفي حال جرى تشغيل المحاكي بشكل مباشر ضمن ستاديا بدلاً من مجرد اختبار البيئات، فقد يفتح هذا الباب أمام المزيد من الألعاب التي تشق طريقها إلى ستاديا في المستقبل.

وعندما كشفت جوجل لأول مرة عن ستاديا منذ ثلاث سنوات، كانت أجهزة الخادم التي تشغل الخدمة تعمل جميعها بواسطة لينكس.

ويعني هذا أن مطوري الألعاب كان عليهم نقل ألعابهم إلى ستاديا. ودخلت عملاقة البحث في شراكة مع Unreal و Unity وحتى شركات وسيطة مثل Havok. ولكن لا يزال هناك بعض الصعوبة بالنسبة للمطورين لجللب الألعاب إلى ستاديا.

ويبدو الآن أن الشركة قد أنشأت حلاً لإزالة هذا الصعوبات والسماح بتشغيل ألعاب ويندوز دون تعديل.

وتذكر جوجل أحد المحاكيات هنا. ولكن من المرجح أن تكون الشركة قد أنشأت بدلاً من ذلك طبقة توافق قادرة على تشغيل تطبيقات ويندوز دون الحاجة إلى محاكاتها مباشرةً ومواجهة مشكلات في الأداء.

جوجل قد تستخدم شيئًا مثل Proton

أنشأت Valve طبقة توافق Proton الخاصة بها التي تسمح بتشغيل ألعاب ويندوز عبر لينكس باستخدام نسخة معدلة من Wine.

وتساعد Proton الآن في تشغيل تجربة Steam Deck من خلال نقل واجهات برمجة تطبيقات رسومات Direct3D من مايكروسوفت إلى Vulkan.

كما يتضمن الغوص العميق لجوجل تفاصيل فنية حول تقنيتها وكيف يمكن للمبرمجين إنشاء المحاكي الخاص بهم.

يذكر أن جوجل ليست الشركة الوحيدة التي تريد جلب ألعاب ويندوز غير المعدلة إلى خدمة بث الألعاب. وتعمل خدمة بث ألعاب لونا Luna من أمازون حاليًا بواسطة ويندوز. ولكن الشركة تحاول توظيف مطورين من ذوي الخبرة في العمل مع Proton.