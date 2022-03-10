تويتر تختبر ميزة المتاجر لتنمية التجارة الإلكترونية

قالت شركة تويتر إنها تجرب السماح للشركات بعرض ما يصل إلى 50 منتجًا للبيع في ملفاتها الشخصية، وذلك في إطار محاولة لكسب جزء من السوق الأمريكية البالغة 45 مليار دولار لما يسمى بالتجارة الاجتماعية.

وتعتبر منصتا فيسبوك وإنستاجرام، المملوكتان لشركة ميتا، رائدتين في التجارة الاجتماعية، مما يمكّن التجار من إنشاء متاجر افتراضية وبيع المنتجات.

وكما هو الحال مع كل منصة اجتماعية، تعمل تويتر تدريجياً على تطوير منهجها في التجارة الإلكترونية، ودمج قوائم المنتجات في التطبيق.

وأوضحت تويتر أن الاختبار التجريبي – المجاني – لمتاجرها يكون متاحًا لأعمال محددة في الولايات المتحدة. كما يكون مرئيًا للأشخاص الذين يستخدمون تطبيق تويتر عبر آيفون.

ويوفر خيار متاجر تويتر الجديد زر “View Shop” للحث على اتخاذ إجراء ضمن ملفات تعريف الأعمال، الذي يمكن للمستخدمين النقر عليه لعرض جميع المنتجات التي أدرجتها الشركة للشراء عبر التطبيق.

وعرضت شركة الاتصالات الأمريكية فيريزون، أحد شركاء الاختبار، حافظات آيفون وشواحن لاسلكية في متجرها عبر تويتر. وبعد مشاهدة المنتج عبر المنصة، تتم إعادة توجيه المستخدمين إلى موقع التاجر على الويب للدفع.

تتيح متاجر تويتر للبائعين عرض المزيد من المنتجات عبر حساباتهم

تعمد التجربة إلى توسيع الميزة السابقة المسماة وحدة التسوق التي بدأت المنصة باختبارها في العام الماضي. وسمحت تلك الميزة للعلامات التجارية بعرض ما يصل إلى خمسة منتجات في الجزء العلوي من ملفاتها الشخصية عبر المنصة.

وتجرب الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها التسوق عبر البث المباشر. ويتيح هذا الخيار للأشخاص شراء الملابس والإكسسوارات وعناصر أخرى أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة من العلامة التجارية حول المنتجات.

وبشكل يشابه جميع ميزات التسوق عبر تويتر، وحدة التسوق والتسوق المباشر ومدير التسوق، فإن المتاجر تعد جزءًا من جهد أكبر لتقديم دعم أفضل للمحترفين من جميع الأنواع، من الشركات الصغيرة والمبدعين إلى العلامات التجارية الكبرى، الذين يأتون إلى المنصة للقيام بأعمال تجارية.

ويتحدث الناس عن المنتجات عبر المنصة. ونتيجة لذلك تريد الشركة أن تكون المتاجر هي موطن التجار عبر منصتها حيث يمكنهم تنظيم قوائم المنتجات لجمهور المنصة. كما يمكنهم الاعتماد على مناقشات المنتج التي تحدث عبر الخدمة لمنح المتسوقين أفضلية حيث يمكن أن تصبح المحادثة عملية شراء.