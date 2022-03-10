أدوبي تخطو خطوة أخرى نحو عالم NFT

تضيف بيهانس Behance، الشبكة الاجتماعية لشركة أدوبي، دعمًا لمنصة Polygon للعملات المشفرة، مما يتيح للمستخدمين بسهولة عرض الرموز غير القابلة للاستبدال أو NFT المستندة إلى Polygon.

ويتم تشغيل هذا التكامل مع Polygon بواسطة مزود البنية التحتية Alchemy. وتروّج الشركة لتكامل Polygon كطريقة أكثر وعيًا بيئيًا للفنانين لإنشاء NFT، التي بدأت Behance بدعمها في أواخر العام الماضي.

وتعد هذه الصداقة البيئية جزءًا من توسع أدوبي المستمر في مجال التشفير، بالإضافة إلى محاولة لتهدئة الفنانين القلقين بشأن آثارها السلبية المحتملة.

وتعمل منصة Polygon بالاعتماد على بلوك تشين الإيثيريوم، ولديها بصمة طاقة أصغر لمعاملات التشفير الفردية. كما أنها تتجنب تكاليف المعاملات الضخمة المرتبطة بالإيثيريوم.

ومن ناحية أخرى، لا تزال شعبية Polygon تضيف المزيد من إجمالي حركة المرور إلى نظام الإيثيريوم المتعطش للطاقة، الذي من المفترض أن يبدأ باستخدام نظام تحقق أكثر كفاءة ولكن لم يفعل ذلك بعد.

ويمكن للفنانين مع هذه الميزة الجديدة صك NFT مع Polygon في OpenSea. ويمكن عرض الصورة المرتبطة بها عبر Behance وتوجيه المشاهدين إلى OpenSea حيث يمكنهم شرائها.

وبدأت أدوبي بإضافة دعم NFT في أواخر عام 2021، بدءًا من برنامج يسمى Content Credentials. ويربط هذا البرنامج تفاصيل إحالة المنشئ بصورة NFT في برنامج الفوتوشوب.

ويتقاطع اهتمامها بأصول العملات المشفرة مع برنامج سابق يسمى Content Authenticity Initiative، الذي يقرن الصور بتفاصيل حول من قام بإنشائها وما إذا كان قد تم تعديلها.

وعلى عكس ذلك النظام غير القائم على البلوك تشين، فإن NFT شديدة الخلاف. وقد ركزت بعض الانتقادات الأكثر صراحة على تكلفتها البيئية.

وبالرغم من أن هذه الخطوة لن تهدئ على الأرجح تلك المخاوف. ولكن تعتبر إشارة إلى أن أدوبي على دراية بها.

شبكة أدوبي الاجتماعية تضيف دعمًا لمنصة Polygon

كما أعلنت Behance أنه يمكن للمستخدمين الآن توصيل محفظة Phantom بحساباتهم ضمن Behance وعرض رموز سولانا غير القابلة للاستبدال NFT Solana في ملفاتهم الشخصية.

وتعد Phantom عبارة عن محفظة سولانا مصممة للتمويل اللامركزي، أو تطبيقات DeFi وكذلك لـ NFT. وساعدت QuickNode، وهي منصة البنية التحتية Web3، في إنشاء هذه الميزة مع أدوبي عبر سولانا.

ويمكن لصناع المحتوى ضمن Behance عرض الرموز غير القابلة للاستبدال الخاصة بهم عبر بلوك تشين الإيثيريوم داخل ملفاتهم الشخصية.

وأوضح وليام ألين، نائب رئيس أدوبي الذي يقود Behance، عبر تويتر أن العديد من مستخدمي Behance قد لا يرغبون في الارتباط بالإيثيريوم بسبب مخاوف بشأن استخدامها المرتفع للطاقة وتكاليف الغاز.

وغرد ألين أن سولانا هي سلسلة إثبات حصة تعالج هذه المخاوف. وأشار إلى أن معاملة واحدة عبر سولانا تستخدم طاقة مثل بحث جوجل وتكلف جزء صغير من بنس واحد.

وأوضحت Phantom أن هذا التكامل ضخم بالنسبة لاقتصاد المبدعين في سولانا لأنه يتيح للفنانين طريقة صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة لتجربة تقنيات NFT.