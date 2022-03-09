إنستاجرام تضيف علامات جديدة لمساعدة المبدعين

طرحت منصة إنستاجرام علامات محسّنة لتسهيل حصول المبدعين على ترويج لعملهم. وتقول الشركة إن العلامات المحسّنة تسمح للمستخدمين بمشاركة وعرض مساهمة صانع محتوى محدد في صورة أو فيديو.

ويتم عرض فئة الحساب المعينة ذاتيًا لصانع المحتوى التي تحدد دوره داخل العلامة. وباستخدام هذه العلامات الجديدة، يتمكن صانعو المحتوى من تمييز تصميمات أخرى داخل منشوراتهم كوسيلة لمنحهم مزيدًا من الظهور لعملهم.

ولاستخدام العلامات المحسّنة الجديدة، تحتاج إلى النقر على “وضع علامة على الأشخاص” عند إنشاء منشور.

ومن هناك، تحتاج إلى النقر فوق “إضافة علامة” والبحث وتحديد المساهمين. وبعد ذلك يمكنك تحديد “إظهار فئة الحساب” لعرض فئة صانع المحتوى، مثل “المصمم” أو “المصور”.

وقالت إنستاجرام: يعتبر التقدير والترويج الإبداعي المناسب نقطة انطلاق للاكتشاف والفرص الجديدة والتمكين الاقتصادي. بالنسبة للعديد من المبدعين من ذوي البشرة السمراء والممثلين تمثيلا ناقصًا، يعد الترويج مدخلاً لبناء حياة مهنية مستدامة كمبدع. إذا كنت فنان مكياج أو كاتب أغاني أو متعاون مهم آخر في منشور، تكون مساهماتك أكثر وضوحًا في المنشور.

ويأتي إدخال العلامات الجديدة في أعقاب إنذارات المحتوى من قبل صانعي المحتوى السود الذين يقولون إنهم لا يتلقون ترويجًا لعملهم عبر الإنترنت.

وفي تدوينتها حول العلامات الجديدة، تقر إنستاجرام بأن المساهمة المناسبة أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للمبدعين والمتعاونين المهمشين والممثلين تمثيلاً ناقصًا الذين غالبًا ما تكون مساهماتهم وراء الكواليس.

ويبدو أن المنصة تعالج هذه المخاوف من خلال العلامات الجديدة. وتأمل في ضمان حصول المزيد من صناع المحتوى على الفضل في عملهم.

إنستاجرام تخفي قوائم المتابعين في روسيا وأوكرانيا

بدأت المنصة بإخفاء معلومات المتابعين للحسابات الخاصة في روسيا وأوكرانيا، وهو أحدث رد من التطبيق الاجتماعي على الغزو المستمر لأوكرانيا من قبل القوات الروسية.

وقالت شركة ميتا: إن المنصة تخفي المعلومات حول متابعي الأشخاص ومن يتابعون والأشخاص الذين يتابعون بعضهم بعضًا بالنسبة للحسابات الخاصة في هذين البلدين لحماية خصوصية المستخدمين في جميع أنحاء أوكرانيا وروسيا.

وأكدت أيضًا على نشر التسميات التي يشاهدها الأشخاص عند مشاركة روابط إلى وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وعمدت المنصة إلى خفض ترتيب مثل هذه الوسائط في الخلاصة والقصص. بالإضافة إلى ذلك لا تتم التوصية بوسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومة الروسية في قسم Explore أو في Reels.

ومنعت الحكومة الروسية الوصول إلى تطبيق فيسبوك، إلى جانب عدد كبير من وسائل الإعلام الغربية، في محاولة للسيطرة على ما يراه المواطنون الروس بشأن غزوها الدموي لأوكرانيا.

ولدى إنستاجرام عدد مستخدمين في روسيا أكبر بكثير من فيسبوك. بينما واتساب هو تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا في البلاد.