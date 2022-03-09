أندرويد يتيح لك قريبًا أرشفة التطبيقات لتوفير المساحة

تعمل شركة جوجل على تزويد نظام التشغيل أندرويد بميزة جديدة تسمى الأرشيف، التي تتيح لك أرشفة تطبيقات معينة للمساعدة في تحرير بعض المساحة على جهازك، بمعنى إلغاء تثبيت التطبيقات جزئيًا حتى تحتاج إليها مرة أخرى.

وقالت جوجل: أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المستخدمين يزيلون التطبيقات هو تفريغ المساحة. لمنع عمليات إلغاء التثبيت غير الضرورية ومساعدة المستخدمين في الاستفادة بشكل أكبر من أجهزتهم، بدأنا العمل على ميزة جديدة من شأنها تمكين أرشفة التطبيق.

وأضافت: الأرشفة هي وظيفة جديدة تسمح للمستخدمين باستعادة ما يقرب من 60 في المئة من مساحة تخزين التطبيق مؤقتًا عن طريق إزالة أجزاء من التطبيق بدلاً من إلغاء تثبيته تمامًا. يبقى التطبيق المؤرشف ضمن الجهاز ويمكن استعادته بسهولة إلى أحدث إصدار متوافق متاح، مع الحفاظ على بيانات المستخدم.

وتوضح جوجل في تدوينة أن أي تطبيق به الميزة يسمح لك بإلغاء تثبيته جزئيًا، مما يؤدي إلى تقليص حجم التطبيق بنسبة 60 في المئة تقريبًا دون إزالته تمامًا.

ومع طرح الإصدار القادم من Bundletool 1.10، تتخذ جوجل الخطوة الأولى نحو إتاحة الأرشفة لجميع المطورين الذين يستخدمون حزم التطبيقات.

وبالنسبة للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام Android Gradle Plugin 7.3، تبدأ الشركة بإنشاء نوع جديد من ملفات APK – ملفات APK المؤرشفة.

وتعد ملفات APK المؤرشفة بمثابة ملفات APK صغيرة جدًا تحافظ على بيانات المستخدم حتى تتم استعادة التطبيق.

وبينما تبدأ جوجل بإنشاء ملفات APK مؤرشفة الآن، فلن تعمل حتى يتم إطلاق وظيفة الأرشفة للمستهلكين في وقت لاحق من هذا العام.

وبمجرد إطلاقها، فإن الأرشفة توفر فوائد كبيرة لكل من المستخدمين والمطورين. وبدلاً من إلغاء تثبيت التطبيق، يتمكن المستخدمون من أرشفته وتحرير بعض المساحة مؤقتًا والقدرة على إعادة تنشيط التطبيق بسرعة وسهولة.

أندرويد يسمح لك بتحرير المساحة دون إلغاء تثبيت التطبيقات

يمكن للمطورين الاستفادة من عدد أقل من عمليات إلغاء التثبيت وتقليل الخطوات اللازمة لاستعادة التطبيقاتهم.

وتكون جميع ملفات APK متاحة للتنزيل والفحص من خلال Generated APKs API أو في Play Console ضمن App Bundle Explorer.

ونظرًا لأن الوظيفة مفتوحة المصدر، يتمكن المطورون من فحص التعليمات البرمجية. كما يمكن لمتاجر التطبيقات الأخرى الاستفادة منها أيضًا. ويمكن للمطورين أيضًا اختيار إلغاء الاشتراك في ملفات APK المؤرشفة.

وليس هناك في الوقت الحالي تفاصيل حول كيفية تقديم الميزة نفسها عبر أندرويد. وربما تظهر بجانب خيار إلغاء التثبيت عندما تضغط طويلاً على أيقونة التطبيق.

ومن المفترض أن تكون ملفات APK المؤرشفة مفيدة لأي شخص لديه الكثير من التطبيقات التي نادرًا ما يتم استخدامها.

ويجب أن تكون أرشفة التطبيق واستعادته أسرع بكثير من إعادة تثبيته من جديد. ومن المرجح أن تستهلك قدرًا أقل بكثير من بيانات الجوال عندما لا تكون متصلاً بالشبكة اللاسلكية.