أمازون تتيح لك استضافة برنامجك الإذاعي عبر Amp

أطلقت شركة أمازون تطبيقًا جديدًا للهاتف المحمول يسمى AMP لمنافسة خدمة كلوب هاوس. ويسمح التطبيق – الذي يركز بشكل أكبر على الاستماع إلى الموسيقى من الجلوس والدردشة – للأشخاص بإنشاء عروض إذاعية مباشرة حيث يمكنهم العمل كمنسق موسيقى DJ من خلال استقبال المتصلين وتشغيل المقطوعات من القوائم التي تضم عشرات الملايين من الأغاني المرخصة.

وقالت أمازون إن التطبيق متاح في إصدار تجريبي محدود في الولايات المتحدة. ويقول وصف التطبيق في متجر التطبيقات: من السهل مشاركة صوتك وأغانيك المفضلة مع العالم عبر Amp. حدد عنوان البرنامج وأنشئ قائمة تشغيل وابدأ بث برنامجك الإذاعي.

ويمثل التطبيق الجديد دخول أمازون المتأخر إلى حد ما في سوق الصوتيات المباشرة. وقاد كلوب هاوس الطريق من خلال إنشاء تنسيق جديد للتفاعلات الاجتماعية الصوتية المباشرة.

ولكن تم تجسيد الفكرة بواسطة العديد من المنافسين، بما في ذلك تويتر Spaces وفيسبوك Live Audio Rooms وسبوتيفاي Greenroom.

ومع ذلك، ركز منافسو كلوب هاوس في الغالب على البث المباشر مثل البث الصوتي. ويميز Amp من أمازون نفسه من خلال توفير الوصول إلى قائمة واسعة من الموسيقا.

ويعني هذا أنه يمكن لمستخدمي Amp تشغيل الموسيقى والبث والدردشة حول الأغاني والفنانين المفضلين لديهم لتأسيس أنفسهم كمبدعين.

كما يمكنهم استخدام التطبيق للتحدث عن أي شيء آخر، مثل الرياضة أو الثقافة الشعبية. ولكن يفعلون ذلك أثناء تنظيم مجموعة مختارة من الموسيقى لمستمعيهم واستقبال المتصلين المباشرين.

ووفقًا لوصف التطبيق، يمكن لصانعي المحتوى التخطيط المسبق لبرامجهم وجدولتها وتنبيه المستمعين إلى عروضهم القادمة. كما يمكنهم التحكم في من يتحدث عند استقبال المتصلين.

والجدير بالذكر أنه لا يتعين على صناع المحتوى دفع رسوم لشركات التسجيلات عند استخدام الموسيقى خلال البث الإذاعي.

ويسجل المستخدمون الدخول باستخدام بيانات أمازون أو يمكنهم إنشاء حساب أمازون جديد لاستخدام Amp. وتوفر الشركة أيضًا فريق الإشراف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع الذي يراجع التقارير ويتخذ الإجراءات في الوقت الفعلي.

أمازون تطلق تطبيق الراديو المباشر Amp

ذكرت الشركة أن قائمة Amp تضم عشرات الملايين من الأغاني المرخصة. وتشمل تلك التي تنتجها مجموعة يونيفرسال ميوزيك وسوني للترفيه الموسيقي ومجموعة وارنر ميوزيك وشركات موسيقى مستقلة أخرى، مثل Beggars Group و Believe و CD Baby و PIAS، مع إضافة المزيد.

وكجزء من الإصدار التجريبي، يعلن Amp أيضًا عن قائمة بالعروض القادمة، بما في ذلك عرض من نيكي ميناج، التي تعيد قريبًا برنامجها، Queen Radio إلى Amp.

وهناك عروض أخرى من تيناشي وليندسي ستيرلينغ وترافيس باركر وتيفي بيسوا ونيكيتا دراجون وزاك سانغ وكات كوربيت وكريستيان جيمس هاند.

ويمكن للأشخاص تنزيل تطبيق Amp من متجر تطبيقات iOS في الولايات المتحدة، والاشتراك في قائمة الانتظار والاشتراك في النشرة الإخبارية لـ Amp.