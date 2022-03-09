آبل تطرح iOS 15.4 في الأسبوع المقبل

تستعد شركة آبل خلال الأسبوع المقبل لإطلاق iOS 15.4. ويأتي التحديث، الذي كان في مرحلة تجريبية منذ شهر يناير، مليئًا بمجموعة من الميزات الجديدة التي تقدم تحسينات على تجربة المستخدم الإجمالية.

ولا تحدد آبل تاريخًا دقيقًا للإصدار، ولكن قد يصبح iOS 15.4 متاحًا للتنزيل كتحديث في 18 مارس. وهذا هو نفس اليوم الذي يتوفر فيه آيفون 13 وآيفون 13 برو الجديدان باللون الأخضر.

وكما هو مذكور في البيان الصحفي، يتم شحن آيفون 13 وآيفون 13 برو مع نظام iOS 15.4. نتيجة لذلك يكون من المنطقي إطلاق التحديث في نفس اليوم.

ويوفر iOS 15.4 ميزة Face ID متوافقة مع قناع الوجه، مما يجعل من الممكن فتح هاتفك أثناء ارتداء قناع الوجه، وهي ميزة تعمل بشكل جيد في النسخة التجريبية.

وحاولت آبل سابقًا معالجة مشكلة قناع الوجه من خلال إنشاء ميزة تتجاوز Face ID وتتحقق بدلاً من ذلك من هويتك باستخدام Apple Watch إذا كان لديك واحدة.

ومن المفترض أن يجعل التحديث الجديد عملية إلغاء قفل هاتفك أكثر سلاسة أثناء ارتداء قناع. ولا يجب أن يتطلب منك كتابة رمز المرور بشكل متكرر أو ربط ساعة Apple Watch بمعصمك.

ويتم أيضًا طرح ميزة انقر للدفع Tap to Pay الجديدة مع iOS 15.4، مما يحول أجهزة آيفون المتوافقة إلى أجهزة طرفية للدفع دون تلامس.

وهذا يعني أنك قد ترى المزيد من التجار يستخدمون أجهزة آيفون كنوع من أجهزة تسجيل النقد الرقمي. ومن المحتمل أن تحل محل قارئات بطاقات Square التي يتم توصيلها مباشرة بأجهزة آيفون.

وتدعم الميزة المدفوعات باستخدام Apple Pay وبطاقات الائتمان والخصم التي تدعم تقنية NFC، بالإضافة إلى المحافظ الرقمية الأخرى.

آبل زودت iOS 15.4 بالعديد من الميزات

ويقدم iOS 15.4 ميزة أمان جديدة لجهاز تتبع العناصر AirTag الذي تم استخدامه لمطاردة الأشخاص. ويتضمن التحديث إشعارًا يحذر المستخدمين من استخدام AirTag لتتبع موقع شخص ما دون موافقته. وذلك بناءً على ميزات مكافحة المطاردة التي أصدرتها الشركة في شهر فبراير.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى الصوت الأمريكي الخامس لمساعدها سيري Siri. كما يقدم iOS 15.4 أيضًا 36 رمزًا تعبيريًا جديدًا يمكنك استخدامه لإضفاء الإثارة على رسائلك.

ويكون iOS 15.4 متوافقًا مع أي جهاز يدعم iOS 15، بدءًا من الجيل الأول من iPhone 6S وحتى iPhone 13.

وتشمل الأجهزة المتوافقة آيفون 13 و آيفون 13 برو وآيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس وآيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس وآيفون XS وآيفون XS ماكس وآيفون X وآيفون XR وآيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون 7 وآيفون 7 بلس وآيفون 6S وآيفون 6S بلس وآيفون SE (الجيل الأول والثاني) وآيبود تاتش (الجيل السابع).