يوتيوب تلجأ إلى الأموال لجذب مذيعي البودكاست

تختبر منصة يوتيوب المملوكة لشركة جوجل استراتيجية جديدة لجذب المزيد من مذيعي البودكاست وشبكات البودكاست إلى منصتها للفيديو من أجل حثهم على إنشاء نسخ فيديو من برامجهم.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرج، بدأت المنصة بتقديم منح تصل إلى 300 ألف دولار لمذيعي البودكاست من أجل إقناعهم بإطلاق نسخة فيديو من البودكاست الخاص بهم عبر يوتيوب.

وتقدم الشركة عروض بقيمة 50 ألف دولار للعروض الفردية و 200 ألف دولار و 300 ألف دولار لشبكات البث الصوتي. ويقول تقرير بلومبرج إن الأموال يمكن أن تساعد المنتجين على إنشاء نسخ مصورة من حلقاتهم أو إنشاء أنواع أخرى من مقاطع الفيديو.

ويمكن لهذه الخطوة أن تجلب المزيد من البرمجة الجوهرية إلى خدمة البث. وتزيد من تشكيلة البث الصوتي الخاصة بها. وأصبحت منصة الفيديو منصة بث قوية دون تكريس الكثير من الأموال لهذا التنسيق.

كما قد تكون هذه المنح الجديدة لمذيعي البودكاست الخطوة الأولى نحو استراتيجية أكثر اكتمالاً لمواجهة تحركات منصة سبوتيفاي للسيطرة على أعمال البث الصوتي.

واستحوذت سبوتيفاي في الأشهر الأخيرة على العديد من شركات البودكاست الناشئة وضاعفت المحتوى الحصري.

وبحسب ما ورد أنفقت الشركة 200 مليون دولار على صفقة حصرية مع صانع البث جو روغان. ونجح كبار النجوم، مثل روغان، في زيادة متابعيهم بفضل خوارزمية الاكتشاف.

وقد أصبحوا بعد ذلك من أشهر مذيعي البودكاست في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن تكلفة إنشاء استوديو وتوظيف المحررين يمكن أن تردع الشبكات والعروض عن تبني منصة يوتيوب.

يوتيوب توفر منح مالية تصل إلى 300 ألف دولار

تعد يوتيوب بمثابة منصة شهيرة لمذيعي البودكاست بفضل أدواتها المباشرة وخوارزميات الاكتشاف وميزات تحقيق الدخل. ومع ذلك، من الواضح أنها ليست أفضل تطبيق للاستماع إلى البودكاست، خاصة عبر الهاتف المحمول.

وفي حال لم يكن لديك اشتراك في YouTube Premium، فإنك غير قادر على الاستماع إلى مقاطع الفيديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى أو عندما تكون الشاشة مقفلة.

وهناك بعض العلامات المشجعة التي تظهر أن عملاقة البحث جادة في جعل منصتها للفيديو أفضل منصة لصناع المحتوى والمستمعين.

ووظفت الشركة في الخريف الماضي المدير التنفيذي منذ فترة طويلة كاي تشوك لقيادة جهود البث الصوتي.

كما توقفت أيضًا عن فرض رسوم على المستخدمين في كندا مقابل ميزة كانت تقتصر سابقًا على الخطة المتميزة، وهي القدرة على مواصلة الاستماع أثناء القيام بأشياء أخرى على الجهاز.