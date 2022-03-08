جوجل تطلق Android 12L لهواتف بيكسل

بعد معاينة مطور واحدة لنظام Android 12L وثلاث إصدارات تجريبية، أطلقت شركة جوجل هذا الإصدار التالي من أندرويد – الإصدار الرسمي 12.1 – لهواتف بيكسل جنبًا إلى جنب مع ميزات شهر مارس الجديدة، بينما قامت الشركة بتفصيل ما هو قادم للأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن Android 12L لتحسين نظام التشغيل عبر الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي.

وحصل Android 12L على عدد من التحسينات في قابلية الاستخدام مع عدد قليل من الرسوم المتحركة الجديدة، بما في ذلك النبض عند استخدام مستشعر بصمة الإصبع الموجود أسفل الشاشة عبر Pixel 6.

وبالحديث عن شاشة القفل، أصبح من الممكن الآن تعطيل ساعة الخط المزدوج من خلال الإعدادات. ويظهر الوقت دائمًا في الزاوية العلوية اليسرى.

وعبر الشاشة الرئيسية، يكشف الضغط المطول عن منتقي خلفية سريع جديد يعرض الخلفيات الأربعة الحالية والأخيرة.

ويؤدي النقر فوق أحدها إلى تحديث خلفية الشاشة باستخدام رسوم متحركة. وتحصل اللمحة السريعة أيضًا على تحديث صغير حيث يؤدي النقر على اليوم أو التاريخ مرة أخرى إلى فتح تقويم جوجل. وعند فتح قائمة أدوات التطبيقات المصغرة، فإنها تشغل الآن الصفحة الكاملة.

ويجري Android 12L عددًا قليلاً من التعديلات على الإعدادات السريعة. ولم تعد مربعات الإنترنت وتسجيل الشاشة مثبتة في الجزء السفلي أو العلوي من الشاشة. ولكن تم توسيطها بدلاً من ذلك. وهناك أيضًا رسم متحرك حيث تتوسع قائمة الطاقة وتتقلص إلى الزر الموجود أسفل صف الإعدادات السريعة.

وفي قائمة المهام المتعددة الأخيرة، يطلق الآن على خيار تقسيم الشاشة اسم Split top. وتحصل نوافذ التطبيق على فاصل وانحناء أكثر بروزًا.

كما تم تحديث عناصر واجهة المستخدم المختلفة، بما في ذلك الصوت والاهتزاز وإلغاء حظر الكاميرا أو الميكروفون للجهاز، باستخدام تباعد أفضل وأزرار جديدة.

جوجل ملتزمة بإضافة المزيد من الميزات والوظائف

بالإضافة إلى التغييرات التي أدخلها Android 12L، يتزامن هذا الشهر أيضًا مع ميزات شهر مارس الجديدة لهواتف بيكسل.

ويضيف Android 12L عبر الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي شريط مهام (ما يصل إلى ستة تطبيقات) لتقسيم الشاشة بسرعة والتبديل بين التطبيقات عند القيام بمهام متعددة.

وتحصل شاشة الأخيرة أيضًا على عرض شبكي. بينما يوجد تخطيط من عمودين لشاشة القفل والإشعارات. ويهدف هذا إلى منحك مساحة أكبر لعرض الإشعارات. وتظهر مفاتيح تبديل الإعدادات السريعة على اليسار والإشعارات على اليمين.

ويحصل تطبيق الإعدادات وأجزاء أخرى من أندرويد أيضًا على تحسينات للجهاز اللوحي والأجهزة القابلة للطي. ويظهر عبر الشاشة الرئيسية حقل البحث في بعض التكوينات بجانب صف التطبيقات.

وعند إعداد جهاز جديد، تتمكن من رؤية المزيد من المعلومات من خلال تخطيط من عمودين. وتكون قادرًا على إجراء تغييرات على الميزات في إعداداتك دون الحاجة إلى الدخول والخروج من كل قسم.

وتخطط سامسونج ولينوفو ومايكروسوفت لإصدار تحديثات Android 12L للأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي بدءًا من وقت لاحق من هذا العام.

وتلتزم جوجل بإضافة المزيد من الميزات والوظائف لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من أجهزة الشاشة الأكبر حجمًا في أندرويد 13 وما بعده.

ويبدأ إطلاق Android 12L اليوم لهواتف Pixel 3a و Pixel 3a XL و Pixel 4 و Pixel 4 XL و Pixel 4a و Pixel 4a 5G و Pixel 5 و Pixel 5a. ويتم طرحه عبر Pixel 6 و Pixel 6 Pro في وقت لاحق من هذا الشهر.