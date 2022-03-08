جوجل تتيح لك كتابة الاستجابات أثناء المكالمات

أطلقت شركة جوجل مجموعة جديدة من ميزات أجهزة بيكسل، بما في ذلك ميزة تتيح لك الكتابة للتحدث أثناء المكالمات الهاتفية.

ويتم طرح التحديثات عبر جميع أجهزة بيكسل من Pixel 3a إلى Pixel 5a 5G اليوم. بينما تبدأ أجهزة Pixel 6 و Pixel 6 Pro في تلقي التحديثات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتقول جوجل إن أبرز ميزة جديدة تستهدف الأشخاص الذين لا يستطيعون أو يفضلون عدم التحدث في المكالمات.

وعندما تكون في مكالمة، يمكنك مشاهدة تعليقات لما يقوله الشخص الآخر في المكالمة ويمكنك إعادة كتابة رد يتم قراءته بصوت عالٍ على الطرف الآخر.

ويكون لديك خيار كتابة رسالة مخصصة أو اختيار رد مكتوب مسبقًا. ويمثل التحديث الجديد امتدادًا لميزة Live Caption من جوجل، التي توفر التسميات التوضيحية تلقائيًا عبر جهازك.

ويتضمن التحديث أيضًا وضع التصوير الليلي المسمى Night Sight لمنصة سناب شات. ويهدف الوضع الجديد إلى تسهيل التقاط صور ومقاطع فيديو واضحة في الإضاءة المنخفضة دون الحاجة إلى استخدام الفلاش.

كما أعلنت عملاقة البحث أيضًا أن ميزات Direct My Call و Wait Times الحصرية مسبقًا لهواتف Pixel 6 تتوفر الآن لهواتف Pixel 3a والأحدث.

ووتعرض ميزة Direct My Call على الشاشة ما يقوله المجيب الآلي وخيارات القائمة التي يتعين عليك الاختيار من بينها عند الاتصال بشركة ما باستخدام قائمة تلقائية.

وبدلاً من الاستماع ومحاولة تذكر الخيارات العديدة المعروضة، يترجم مساعد جوجل الرسائل الآلية نيابةً عنك. من ناحية أخرى، تعرض ميزة Wait Times الوقت المتوقع للوصول إلى شخص ما عند الاتصال برقم مجاني.

جوجل تجلب المزيد من الميزات لأجهزتها

بعد إطلاقها عبر Galaxy S22 في الشهر الماضي، أصبحت ميزات المشاهدة المشتركة والمشاركة المباشرة في Google Duo متوفرة الآن أيضًا عبر أجهزة بيكسل.

ومن المفترض أن تسهل الميزات الجديدة الاتصال بالأصدقاء والعائلة عبر مكالمات الفيديو. كما تسمح لك بالقيام بأشياء مثل استضافة تجمعات مشاهدة يوتيوب أو مشاركة التطبيقات.

وبالإضافة إلى ذلك تقدم Gboard الآن ملصقات تحتوي على نص مخصص إذا تم تعيين لغتك على اللغة الإنجليزية الأمريكية.

وعندما تكتب في تطبيقات المراسلة، يمكن لـ Gboard تحويل كلماتك إلى ملصقات ملونة مصممة بكلماتك.

وتقدم الشركة أيضًا أداة بطارية مصغرة جديدة مصممة لعرض معلومات محدثة حول هاتفك والأجهزة المتصلة، مثل Pixel Buds.

كما يمكن لوضع المترجم الفوري من جوجل، المصمم لترجمة المحادثات وجهًا لوجه، دعم الإسبانية والإيطالية والفرنسية.

وأعلنت الشركة أيضًا أن تطبيق Recorder يمكنه الآن تحويل الصوت إلى نص بالإيطالية والإسبانية عبر أجهزة Pixel 6.