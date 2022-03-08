آبل تعلن عن iPhone SE و iPad Air

أعلنت شركة آبل في حدث Peek Performance عن هاتفها الجديد iPhone SE، الذي يعتبر مثل سابقيه نسخة أقل تكلفة من المجموعة الرائدة. وكما هو متوقع، يحتوي الهاتف على معالج رباعي النواة A15 Bionic محدث ويدعم معايير 5G الخلوية.

وبالرغم من ذلك، لا يزال الهاتف يحتفظ بزر الصفحة الرئيسية أسفل الشاشة لميزة Touch ID، ويحتوي على كاميرا خلفية واحدة.

ويتوفر iPhone SE الجديد بألوان الأحمر والأسود والأبيض، ويحتوي على شاشة Retina HD بقياس 4.7 إنشًا مغطاة بالزجاج.

وتقول شركة آبل إنه أقوى زجاج في هاتف ذكي من الأمام والخلف. ولكن هذا ليس الزجاج نفسه الموجود عبر الجهة الخلفية من آيفون 13.

ويأتي iPhone SE أيضًا مع معيار IP67 لمقاومة الغبار والماء. وتعد الشركة بعمر بطارية أفضل بفضل الكفاءات من A15 Bionic و iOS 15.

وبالرغم من وجود كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، قالت الشركة إن هاتف iPhone SE يحتوي على نظام كاميرا جديد، مضيفًا أشياء رأيناها عبر آيفون 13 مثل Photographic Styles و Smart HDR 4 و Deep Fusion لمعالجة أفضل.

ومثل سلسلة آيفون 13، فإن iPhone SE مصنوع من بعض المواد المعاد تدويرها. ووفقًا للشركة فإنه يستخدم عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة 100 في المئة في محرك تابتيك والمغناطيس الصوتي، وتنجستن معاد تدويره بنسبة 100 في المئة في محرك تابتيك، وقصدير معاد تدويره بنسبة 100 في المئة في لحام لوحة المنطق الرئيسية. كما قامت الشركة أيضًا بتغيير عبواتها بحيث لم تعد تستخدم غلافًا بلاستيكيًا خارجيًا.

ويتوفر iPhone SE بسعات 64 و 128 و 256 جيجابايت بسعر يبدأ من 429 دولارًا في الولايات المتحدة. ويتمكن العملاء في أستراليا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة ومنطقة أخرى من طلب iPhone SE مسبقًا بدءًا من يوم الجمعة 11 مارس، مع توفره ابتداءً من الجمعة 18 مارس.

آبل تعلن عن iPad Air بمعالج M1

بعد ما يقرب من عام ونصف منذ آخر تحديث له، يتلقى iPad Air تحديثًا. وبالرغم من أن تصميمه لم يتغير كثيرًا، إلا أن الميزات الجديدة عبر الجيل الخامس من الجهاز اللوحي تتضمن شاشة أكثر إشراقًا واتصالًا اختياريًا 5G وتعزيزًا كبيرًا في الأداء.

ونظرًا لأن جهاز iPad Air السابق هو أول جهاز لوحي من آبل يتميز بشاشة من الحافة إلى الحافة، وزر طاقة مع مستشعر TouchID مدمج وهيكل مسطح الجانب استخدمته آبل في أجهزة آيباد اللاحقة (مثل آيباد برو وآيباد ميني)، فإن الجزء الخارجي للجهاز لا يحتاج إلى الكثير من التعديلات.

نتيجة لذلك فإن الشركة ركزت في نسخة الجهاز لعام 2022 على تزويد أحدث جهاز iPad Air بمكونات تم تجديدها.

وحصلت الكاميرا الأمامية الواسعة للغاية في iPad Air على مستشعر جديد يدعم Center Stage، الذي يستخدم التعلم الآلي لتتبع رأسك ومتابعته تلقائيًا وإبقائك في الإطار بشكل صحيح أثناء مكالمات FaceTime.

وبالنسبة للذين يحتاجون إلى بيانات الهاتف المحمول السريعة، يمكن أيضًا الحصول على iPad Air مع 5G اختياري.

ولكن من الداخل، فإن التحديث الأكبر هو إضافة شريحة M1، التي من شأنها أن تمنح iPad Air دفعة كبيرة في الأداء، مما يضعه في نفس مستوى خط آيباد برو الأغلى ثمناً.

وبفضل معالجها الجديد، تدعي الشركة أن جهاز iPad Air الجديد أصبح الآن أسرع بمرتين من جهاز حاسب محمول يعمل بنظام ويندوز بسعر مماثل.

ويبدو أن مساحة تخزين الجهاز اللوحي لم تحصل على ترقية في الحجم. ولا يزال النموذج الأساسي مزودًا بمحرك SSD بسعة 64 جيجابايت أو 256 جيجابايت إذا دفعت مقابل المزيد من السعة التخزينية.

ويبلغ حجم شاشة الجهاز 10.9 إنشات، مع ذروة سطوع تصل إلى 500 شمعة. ولا يزال الحاسب اللوحي يعمل مع مجموعة من الملحقات. بما في ذلك Apple Pencil و Magic Keyboard و Smart Keyboard Folio.

ويتوفر iPad Air بخمسة ألوان، ويبدأ من نفس سعر النموذج السابق: 599 دولار، مع نموذج 5G الجديد بسعر 749 دولار.