آبل قد تطلق شاشة خارجية جديدة في حدث 8 مارس

حافظت شركة آبل على التشويق بشأن ما يمكن أن نراه في حدث Peek Performance، ولكن تشير التقارير الجديدة إلى أن الشركة الواقع مقرها في كوبرتينو قد تكشف عن شاشة خارجية جديدة تسمى Apple Studio في هذا الحدث.

كما من المتوقع أيضًا أن يأتي iPhone SE 3، المعروف أيضًا باسم iPhone SE (2022) أو iPhone SE 5G، بألوان مميزة مع ثلاث خيارات تخزين مختلفة.

وكتب مارك جورمان من وكالة بلومبرج في رسالته الإخبارية Power On أن الشاشة الخارجية من الجيل القادم قد تكون رابع منتج قد يتم الكشف عنه في حدث آبل هذا الأسبوع، إلى جانب iPhone SE 3 و iPad Air الجديد وجهاز ماك واحد على الأقل.

ويقول إن الشركة أكملت العمل على الشاشة الخارجية منذ أشهر، ولكن لم تعلن عنها بعد. وكان من المقرر إطلاقها بعد وقت قصير من ظهور ماك بوك برو في العام الماضي.

وفي WWDC في شهر يونيو 2019، كشفت آبل عن آخر شاشة خارجية لها أطلقت عليها اسم Pro Display XDR.

ويطلق على الشاشة المتوقع إطلاقها غدًا اسم Apple Studio Display. ويقال إنها تأتي بدقة 7K وقد تشتمل على شريحة A13 للتعامل مع بعض مهام المعالجة محليًا.

وتكهن المحلل مينغ تشي كو، الذي يتمتع بسجل حافل من التنبؤ بخطط منتجات آبل، بأن الشركة تستعد لشاشتها الخارجية الجديدة بقياس 27 إنشًا التي تأتي دون لوحة mini-LED.

ويشار إلى الشاشة أيضًا كخيار ميسور التكلفة من قبل المحلل، مما يشير إلى أنه يمكن تسعيرها أقل من 6K Pro Display XDR، التي ظهرت لأول مرة بسعر 4999 دولار في عام 2019.

آبل قد تطلق شاشة 7K Apple Studio

يتوقع كو أيضًا أن تعمل الشركة على إطلاق جهاز ماك ميني الجديد هذا العام الذي يمكن أن نراه في الحدث القادم نفسه. ويرجح المحلل أيضًا أن تكون نماذج Mac Pro و iMac Pro الجديدة جاهزة للكشف عنها في العام المقبل.

ويعتقد جورمان أيضًا أن جهاز ماك ميني الجديد يمكن أن يظهر لأول مرة في حدث آبل هذا العام.

وتم التكهن أيضًا في البداية بنموذجي MacBook Air و MacBook Pro الجديدين في الحدث، وذلك بالرغم من أن التوقعات الجديدة تشير إلى أننا قد نضطر إلى الانتظار لبعض الوقت لرؤية تلك الترقيات.

ويقترح جورمان ظهور نماذج MacBook Pro أو iMac الجديدة بقياس 13 إنشًا في النصف الأول من العام. ووفقًا لجورمان، قد تعاين آبل أيضًا جهاز Mac Pro أو iMac Pro الجديد في حدث هذا الأسبوع.

ومن جانب iPhone SE 3، يتوقع كو أن يأتي النموذج الجديد بخيارات تخزين 64 أو 128 أو 256 جيجابايت. وبألوان الأبيض والأسود والأحمر.

كما أنه يؤيد بعض التقارير السابقة بالقول إن iPhone SE الجديد يحتوي على تصميم مماثل متاح في النموذج الحالي.

علاوة على ذلك يتوقع أن تبدأ شركة آبل بالإنتاج الضخم لجهاز iPhone SE 3 في شهر مارس. وقد تشحن بين 25 و 30 مليون وحدة في عام 2022.

وتشير التقارير السابقة إلى أن iPhone SE 3 يشمل شريحة A15 Bionic أسرع مع دعم 5G وتجربة كاميرا محسّنة.

ويشاع أيضًا أن الشركة لديها جهاز iPad Air جديد جاهز للإطلاق. ويمكن أن يظهر باسم iPad Air (الجيل الخامس)، مع ميزات تشمل شريحة A15 ودعم 5G اختياري و Center Stage لكاميرا FaceTime. ويمكن أن يأتي أيضًا بتصميم مشابه رأيناه في عام 2020.