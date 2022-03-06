فيسبوك تحظر جميع المعلنين الروس عالميًا

اتخذت شركة فيسبوك خطوة أخرى ضد روسيا وسط غزوها لأوكرانيا من خلال إيقاف الإعلانات التي تستهدف الأشخاص في البلد مؤقتًا ورفض عرض الإعلانات في أي مكان في العالم من المسوقين الروس.

وقالت الشركة: يتم إيقاف الإعلانات التي تستهدف الأشخاص في روسيا مؤقتًا نظرًا لصعوبات العمل في روسيا في هذا الوقت. لن يتمكن المعلنون داخل روسيا من إنشاء أو تشغيل إعلانات في أي مكان في العالم، بما في ذلك داخل روسيا.

وتمثل هذه التحركات تصعيدًا كبيرًا في إجراءاتها ضد البلاد ويمكن أن تساعد في منع المعلومات الخطأ الروسية المرتبطة بغزو أوكرانيا من الظهور في إعلانات فيسبوك.

وحظرت منظمة التكنولوجيا والاتصالات الروسية روسكومنادزور فيسبوك رسميًا، بعد خنق الوصول إلى الموقع لمدة أسبوع تقريبًا.

ومنع هذا الأمر العديد من الروس من النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط الأزمة. وقالت فيسبوك: نتيجة لقرار الحكومة الروسية بمنع الوصول إلى فيسبوك في الاتحاد الروسي، يجد الملايين من عامة الشعب الروسي قريبًا أنفسهم معزولين عن المعلومات الموثوقة، ومحرومين من طرقهم اليومية للتواصل مع العائلة والأصدقاء ويتم إسكاتهم من التحدث علانية.

وأوضحت أنها تعمل على إبقاء خدماتها متاحة إلى أقصى حد ممكن. ولكن لم تقدم تحديثًا بشأن الموقف الذي وصلت إليه تلك الجهود.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة الإعلانية تأثير ضئيل في الشؤون المالية للشركة، التي تسمى الآن منصات ميتا.

وقال دان آيفز، المحلل في Wedbush Securities، مؤخرًا: إذا سحب عالم التكنولوجيا في الولايات المتحدة قوته من روسيا، فإن تأثير ذلك على العائدات لن يتجاوز نسبة 1 أو 2 في المئة في أسوأ السيناريوهات. وأضاف أن وول ستريت سوف تشيد بمثل هذه الخطوة على مستوى الصناعة.

ومع ذلك، فإن قرار فيسبوك هو تصعيد لرد فعل صناعة التكنولوجيا على غزو أوكرانيا، وهو الآن في أسبوعه الثاني. وجاء قرار عملاقة التواصل الاجتماعي بشأن الإعلانات في أعقاب خطوات مماثلة من جوجل وتويتر وسناب شات، التي أوقفت جميع الإعلانات مؤقتًا في روسيا.

فيسبوك تسحب جميع الإعلانات في روسيا

قال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في فيسبوك، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إن الشركة رفضت طلب روسكومنادزور الروسية بوقف تدقيقها في الحقائق في المنشورات الإعلامية التي تديرها الدولة التي تغطي الغزو.

وأدى ذلك إلى خنق الوصول إلى الموقع في البلاد. وحظرت الشركة الوصول إلى المواقع الإخبارية الروسية روسيا اليوم RT وسبوتنيك Sputnik في أوروبا.

وتوسع هذا الجهد خلال هذا الأسبوع ليشمل حظرًا عالميًا للوصول إلى جميع وسائل الإعلام التي تديرها الدولة عبر فيسبوك وإنستاجرام.

كما تم حظر موقع تويتر في روسيا، وفقًا لتقارير محلية. ولكن الشركة قالت إنها لا تزال ترى آثار الاختناق في المنطقة وليس الحظر الكامل. ولم تقل روسكومنادزور الروسية أن المنصة محظورة.

واشتكت منظمة التكنولوجيا والاتصالات الروسية من موقع يوتيوب، مما دفع جوجل إلى وقف جميع الإعلانات في البلاد.

كما اشتكت روسكومنادزور الروسية من الجهود الجديدة التي تبذلها تيك توك لتسمية وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، قائلة إن الموقع المملوك للصين قد أزال محتوى من مثل هذه المؤسسات الإخبارية الروسية.