باي بال توقف الخدمة مؤقتًا في روسيا

علقت شركة المدفوعات باي بال خدماتها في روسيا ردًا على العدوان العسكري العنيف في أوكرانيا، لتنضم بذلك إلى العديد من الشركات المالية والتكنولوجية في تعليق العمليات هناك بعد غزو أوكرانيا، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز.

وقام نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف بتغريد رسالة من الرئيس التنفيذي لشركة باي بال دان شولمان، أكد فيها قرار الشركة بإغلاق عملياتها في روسيا.

ويقول شولمان في الرسالة: نعلق خدماتنا في روسيا في ظل الظروف الحالية. تقف الشركة إلى جانب المجتمع الدولي في إدانة العدوان العسكري الروسي العنيف على أوكرانيا. نحن نبذل كل ما في وسعنا لدعم موظفينا في المنطقة خلال هذا الوقت الصعب للغاية.

وكانت باي بال متاحة في روسيا للمدفوعات عبر الحدود فقط. وتوقفت عن الخدمات المحلية في روسيا في عام 2020.

ويتعلق هذا الإجراء الأخير بأعمالها المتبقية في الدولة، بما في ذلك وظائف الإرسال والاستلام والقدرة على إجراء تحويلات دولية عبر منصة التحويلات Xoom.

وبالرغم من أن باي بال توقفت عن قبول مستخدمين روس جدد في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولكن اتخذت الآن قرارًا شاملًا لوقف خدماتها تمامًا.

ويشمل هذا الإجراء أيضًا أداة تحويل الأموال المملوكة للشركة Xoom. وقال المتحدث باسم باي بال، أيدان كيلي، إن الشركة تظل تواصل العمل لمعالجة عمليات سحب العملاء لفترة من الوقت. ويضمن ذلك توزيع أرصدة الحسابات بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.

ودعا مسؤولو الحكومة الأوكرانية شركة المدفوعات إلى مغادرة روسيا ومساعدتهم في جمع التبرعات.

باي بال توقفت عن قبول مستخدمين روس جدد

قالت شركة المدفوعات: ساعدنا منذ بداية الغزو في جمع أكثر من 150 مليون دولار للجمعيات الخيرية الداعمة لجهود الاستجابة في أوكرانيا. هذه واحدة من أكبر الجهود التي رأيناها في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.

وقد لا يتمكن العديد من المستخدمين الروس من استخدام بطاقاتهم المصرفية لإجراء المدفوعات من خلال باي بال. وذلك في ظل العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الآخرين.

ومنعت العقوبات التي تستهدف أكبر المؤسسات المالية في روسيا بعض المستخدمين من استخدام آبل باي Apple Pay وجوجل باي Google Pay.

كما تمنع العقوبات عملاء البنوك من إجراء مدفوعات بالبطاقات للشركات والخدمات المسجلة في البلدان التي فرضت عقوبات.

وشهدت العقوبات حظر SWIFT، شبكة المراسلة العالمية بين البنوك، العديد من البنوك الروسية. بينما قالت فيزا وماستركارد إنهما تمنعان أيضًا المؤسسات المالية الروسية من شبكاتهما.

وقال تشارلز ديلينجبول، الرئيس التنفيذي لشركة ComplyAdvantage، وهي شركة ناشئة للتكنولوجيا المالية تساعد الشركات في الامتثال التنظيمي: أصبح من المستحيل الآن بشكل أساسي إرسال الأموال إلى أي فرد في روسيا.