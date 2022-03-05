ويكيبيديا ​​ترد على تهديد روسيا بحجب ويكيبيديا

هدد مكتب الرقابة في روسيا بحظر جميع مواقع ويكيبيديا في البلاد إذا لم يحذف الموقع معلومات حول خسائر الجنود الروس والعنف العسكري ضد المدنيين.

وتلقى محررو موقع ويكيبيديا في روسيا مذكرة من روسكومنادزور تدعي أن مقال الغزو الروسي لأوكرانيا يحتوي على معلومات خطأ. جنبًا إلى جنب مع تهديد بأنه إذا لم يمتثلوا، فإنه يتم حظر الموقع بأكمله.

ويقول الإشعار أن مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي يبلغ مشغلي الموقع بأن المادة المعنية تنتهك القانون الاتحادي.

ويشير الإشعار إلى أن قائمة المقالة بالخسائر العسكرية الروسية، وكذلك المدنيين والأطفال الأوكرانيين، كاذبة. ويطالب مشغلي الموقع بحذف هذه المعلومات.

وردًا على ذلك أصدرت مؤسسة ويكيميديا ​​بيانًا يدعم متطوعي ويكيبيديا الروس بعد الطلب المقدم من منظمي الإنترنت في البلاد.

وهددت روسكومنادزور بحجب ويكيبيديا بسبب الصفحة باللغة الروسية التي تغطي غزو روسيا لأوكرانيا. وادعت أن هذه الصفحة تحتوي على رسائل كاذبة حول ضحايا الحرب وآثار العقوبات الاقتصادية، من بين أشياء أخرى.

وقالت المؤسسة: تلقت مؤسسة ويكيميديا في الأول من مارس 2022 ​​طلبًا من الحكومة الروسية لإزالة المحتوى المتعلق بالغزو غير المبرر لأوكرانيا، الذي نشره متطوعون مساهمون في ويكيبيديا الروسية.

وأضافت: تعد ويكيبيديا مصدرًا مهمًا للمعلومات الموثوقة والواقعية في هذه الأزمة. لن نتراجع في وجه الجهود المبذولة للرقابة وترهيب أعضاء حركتنا. نحن نقف إلى جانب مهمتنا لتقديم المعرفة المجانية للعالم.

وتعترض روسكومنادزور على المعلومات المتعلقة بالعديد من الضحايا بين العسكريين في الاتحاد الروسي. وكذلك السكان المدنيين في أوكرانيا، بما في ذلك عدد الأطفال.

كما تعترض على الحاجة إلى سحب الأموال من الحسابات في بنوك الاتحاد الروسي فيما يتعلق بالعقوبات التي تفرضها الدول الأجنبية.

ووصفت ويكيميديا ​​روسيا الادعاءات بأنها مستحيلة بشكل أساسي لتقييمها وحثت الحكومة على عدم منع الوصول إلى المقالة – الأمر الذي يتطلب فعليًا منع الوصول إلى كل ويكيبيديا.

ودعمت ويكيميديا عبر بيانها الوصول المجاني إلى المعلومات خلال هذه الأزمة. وكتبت أنها تعمل بنشاط مع المجتمعات المتضررة لتحديد التهديدات المحتملة للمعلومات في مشاريع ويكيميديا.

كما دعمت المحررين والإداريين المتطوعين الذين يعملون كخط أول في الدفاع ضد التلاعب بالحقائق والمعرفة.

وأشارت إلى أن الصفحة تتغير باستمرار بفضل عمل محرريها العديدين. وكتبت: هؤلاء الأشخاص لديهم وجهات نظر مختلفة جدًا بشأن ما يحدث، وهم حريصون على ضمان عدم إدخال معلومات خطأ أو صياغة مضللة في المقالة.

روسيا تهدد بحظر ويكيبيديا

أرسلت السلطات الروسية عددًا من الشكاوى حول صفحات ويكيبيديا في الماضي. وحظرت الحكومة الموقع في عام 2015 بسبب مقال متعلق بالقنب. ولكن الحظر لم يدم طويلاً.

ومع ذلك، فإن التهديد الحالي هو جزء من حملة أكبر عبر الإنترنت حول الغزو – التي شهدت قيام روسيا بحظر فيسبوك وتويتر.

وحذر بيان ويكيميديا قائلًا: هدد طلب الإزالة بالرقابة. قد يؤدي حرمان الناس من الوصول إلى معلومات موثوقة، في وقت الأزمات ، إلى عواقب مغيرة للحياة.