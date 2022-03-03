نتفليكس تريد بناء ألعاب عالمية المستوى

قدمت شركة نتفليكس عرضًا للاستحواذ على Next Games، شركة تطوير الألعاب الفنلندية المسؤولة عن لعبة Stranger Things: Puzzle Tales.

وقال نائب رئيس الألعاب في نتفليكس، مايك فيردو، في تدوينة إن عملية الاستحواذ تأتي لمساعدة الشركة في إنشاء مكتبة من الألعاب الرائعة ليستمتع بها أعضائنا. وطورت Next Games أيضًا زوجًا من ألعاب الأجهزة المحمولة Walking Dead.

ويأتي الاستحواذ في الوقت الذي تقوم فيه نتفليكس ببناء خدمة ألعاب محمولة في خدمة الاشتراك العادية. وتم إطلاق Netflix Games عبر iOS وأندرويد في العام الماضي.

وتتكون Netflix Games من عدد قليل من ألعاب الهاتف المحمول المتاحة للتنزيل مجانًا من متاجر التطبيقات لمشتركي الخدمة، دون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق.

وكتب فيردو: بينما بدأنا للتو في الألعاب، أنا واثق من أنه مع Next Games نكون قادرين على بناء مجموعة من الألعاب ذات المستوى العالمي التي تسعد أعضائنا في جميع أنحاء العالم.

وتم حتى الآن تطوير العديد من الألعاب عبر خدمة Netflix Games بواسطة شركاء خارجيين. وتعتمد لعبتاها على امتياز Stranger Things، وتسرد كلتاهما BonusXP ومقره تكساس كمطور لهما.

نتفليكس تجري عملية استحواذ بقيمة 65 مليون يورو

قامت Netflix أيضًا بترخيص لعبة Asphalt Xtreme الموجودة مسبقًا لتقديمها حصريًا لمشتركيها. ولكن مع الاستحواذ على Next Games و Night School Studio في العام الماضي، يبدو أن عملاقة البث المباشر تأمل في تطوير المزيد من الألعاب لخدمته الداخلية.

وتعتبر عمليات الاستحواذ غير شائعة نسبيًا بالنسبة لخدمة البث، حيث يرتبط اسمها بخمسة عمليات فقط. ولكن تحركها للاستحواذ على Next Games يأتي في الوقت الذي تقوم فيه شركات مثل مايكروسوفت وسوني بعمليات استحواذ كبيرة على المطورين، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها وسيلة لبناء خدمات اشتراك الألعاب الخاصة بهم.

وتعرض نتفليكس الحصول على Next Games مقابل 65 مليون يورو (نحو 72 مليون دولار). ويعادل العرض 2.1 يورو نقدًا لكل سهم، وهو ما تجاوز ضعف سعر الإغلاق البالغ 0.93 يورو. نتيجة لذلك أوصى مجلس إدارة Next Games المساهمين بقبول العرض.

وتتوقع الشركات أن تكتمل الصفقة في الربع الثاني من عام 2022. وكان لدى Next Games ما يصل إلى 120 موظفًا في نهاية عام 2021.

كما أظهرت نتائجها السنوية الأخيرة 27.2 مليون يورو في الإيرادات لعام 2020. وجاء نحو 95 في المئة من مبيعاتها من عمليات الشراء داخل اللعبة في ذلك العام.