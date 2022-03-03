آبل تعقد حدث Peek Performance في الثامن من مارس

أعلنت شركة آبل عن عقد حدثها التالي في الثامن من شهر مارس، وذلك عبر دعوة تتضمن شعار “Peek Performance” وشعار الشركة المتعدد الألوان الذي يمكن أن يلمح إلى ألوان الأجهزة الجديدة.

ويكون الحدث عبر الإنترنت، ويتم بثه من آبل بارك. ويتمكن أي شخص من مشاهدته من موقع الشركة على الويب.

ولم تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل حول ما يترتب على الحدث الافتراضي، بما يتجاوز التوقيت المحدد في 9:00 مساء يوم الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية. ولكن الإشاعات تقول أن لدى الشركة الكثير من الأجهزة التي قد تعلن عنها هذا العام.

ويتكهن مراسل وكالة بلومبرج، مارك جورمان، الذي غالبًا ما يكون مصدرًا موثوقًا لشائعات آبل، بأن الشركة قد تعلن عن هاتف iPhone SE المنخفض التكلفة.

ويقترح جورمان أن الجهاز الجديد يصل مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G ووحدة المعالجة المركزية A15 الأسرع والكاميرات الأفضل.

ومع ذلك، يشترك في نفس تصميم iPhone SE الحالي، مما يعني أن SE الجديد قد يحتفظ أيضًا بميزة Touch ID.

آبل قد تعلن عن iPhone SE جديد

في الوقت نفسه، يفترض جورمان أيضًا أن الشركة قد تعلن عن أحدث نسخة من iPad Air. ومن المتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي الجديد بوحدة معالجة مركزية جديدة ودعم لشبكات الجيل الخامس للنماذج الخلوية.

كما يفترض جورمان أن الشركة يمكنها أيضًا طرح تحديث iOS 15.4 الجديد، مما يجعل من الممكن فتح أجهزة آيفون وآيباد المزودة بمعرف الوجه أثناء ارتداء قناع الوجه.

ومن المتوقع أيضًا أن تظهر ميزة Universal Control لأول مرة مع التحديث الجديد. ويعني ذلك أنه يمكن للمستخدمين استخدام لوحة مفاتيح وفأرة واحدة عبر العديد من أجهزة آيباد وماك.

يذكر أن الشركة حدثت تشكيلة أجهزة ماك بالكامل لاستبدال معالجات إنتل بمعالجاتها الخاصة. ويشاع أن جهاز ماك آخر بشرائح من تصميم آبل قد يصل في شهر مارس. ولكن قد لا يتم الإعلان عن هذا الجهاز في هذا الحدث المحدد.

كما لن نرى على الأرجح ضمن هذا الحدث نماذج آيفون 14 وأجهزة AirPods و Apple Watch و MacBook Air و iMac و Mac Pro الجديدة التي يشاع إطلاقها لاحقًا في عام 2022.