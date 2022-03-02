أمازون تطلق Luna رسميًا في الولايات المتحدة

أعلنت شركة أمازون عن إطلاق خدمة بث الألعاب المستندة إلى السحابة Amazon Luna رسميًا للجميع في الولايات المتحدة.

وكشفت الشركة عن Amazon Luna لأول مرة في شهر سبتمبر 2020. ولم يكن الوصول إلى الخدمة متاحًا منذ ذلك الحين إلا بالنسبة لعدد محدود من الأشخاص من خلال برنامج الوصول المبكر عبر نظام الدعوة.

وبالإضافة إلى الإطلاق على صعيد الولايات المتحدة، أعلنت أمازون أيضًا عن ثلاث قنوات جديدة عبر Luna.

وتعتبر القنوات مصطلح الخدمة لمجموعة الألعاب التي يمكن للعملاء الاشتراك فيها شهريًا. وذلك على غرار Xbox Game Pass من مايكروسوفت.

القناة الأولى هي قناة Prime Gaming، التي تتيح لأعضاء Prime الوصول إلى مجموعة من الألعاب مجانًا عبر Luna كل شهر. وتشمل الألعاب في شهر مارس Devil May Cry 5 و Observer و System Redux و PHOGS!. وتلاحظ أمازون أيضًا أن Immortals Fenyx Rising تكون متاحة للعب مجانًا من 8 إلى 14 مارس.

القناة الثانية هي قناة Retro، التي تتميز بألعاب كلاسيكية من ناشرين مثل Capcom و SNK. وتقول أمازون إن الهدف من القناة هو منح المستخدمين طريقة لإعادة عيش أيام مجد ألعاب الأركيد عبر ألعاب مثل Street Fight II و Hyper Fighting و Metal Slug 3 وغيرها.

القناة الثالثة هي قناة Jackbox Games، التي تضم جميع ألعاب The Jackbox Party Pack الثمانية من Jackbox Games. وتتميز القناة بألعاب شهيرة، بما في ذلك Quiplash و Drawful و Trivia Murder Party. وتبلغ تكلفة كل من قناة Retro وقناة Jackbox Games مبلغ 4.99 دولارات شهريًا.

وأعلنت أمازون أيضًا أنه يمكن للاعبين الآن بث ألعاب Luna إلى تويتش مع آخر تحديث لـ Luna عبر حاسب شخصي أو حاسب ماك أو Fire TV.

ولتحقيق ذلك، طرحت الشركة زر بث جديد يسمح للاعبين ببث اللعبة مباشرة مع خلاصة الكاميرا المتراكبة عبر الشاشة.

وباستخدام Fire TV، يمكن للاعبين استخدام رمز الاستجابة السريعة لتوصيل هواتفهم ككاميرا ويب وميكروفون.

أمازون توفر ألعاب مجانية لأعضاء Prime

بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدمين الآن تجربة Luna on Fire TV باستخدام هاتف آيفون أو أندرويد كذراع تحكم من خلال تطبيق Luna Controller.

وتقول أمازون إن ذراع التحكم التي تظهر عبر الشاشة هي خيار للاعبين الذين ليس لديهم ذراع تحكم والذين يرغبون في التحقق من برامج التمرير الجانبية وألعاب RPG القائمة على الأدوار.

وعلى عكس الخدمات السحابية الأخرى، تعمل Luna من خلال السماح للمستخدمين بالاشتراك في القنوات على أساس شهري.

وتبلغ تكلفة قناة +Luna الأساسية 5.99 دولارات شهريًا. بينما تكلف قناة Family Channel مبلغ 2.99 دولار في الشهر.

وتقدم قناة +Luna مكتبة متنامية تضم أكثر من 100 لعبة. بينما تقدم Family Channel مجموعة منسقة من أكثر من 35 لعبة مناسبة للاعبين من جميع الأعمار.

واعتبارًا من الأول من شهر أبريل، فإن قناة +Luna تكلف 9.99 دولارات شهريًا. بينما تتوفر قناة Family Channel بسعر 5.99 دولارات في الشهر. وتقدم أمازون أيضًا قناة +Ubisoft مقابل 17.99 دولار.

ومر أكثر من عام منذ أن أصدرت أمازون Luna لأول مرة، التي كانت تواجه منافسة من خدمات أخرى، بما في ذلك Game Pass Ultimate من مايكروسوفت و GeForce Now من إنفيديا.

ويبدو أن قرار أمازون بإضافة مجموعة دورية من الألعاب الشهرية المجانية لعملاء Prime هو وسيلة لجذب المزيد من الأشخاص لتجربة Luna دون أي تكلفة إضافية.