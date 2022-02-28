هواوي تطلق منتجات المكتب الذكي للمستهلكين

أطلقت شركة هواوي الصينية سبعة منتجات جديدة من فئة المكتب الذكي، بما في ذلك جهاز حاسب محمول متطور وأول طابعة لها وحاسب لوحي بالحبر الإلكتروني، مما يؤكد التزامها تجاه المستهلكين بعد القيود التجارية الأمريكية التي أضرت بشدة بأعمال الهاتف المحمول.

وتشمل المنتجات المعروضة PixLab X1، وهي أول طابعة ليزر متعددة الوظائف من هواوي. وتقوم PixLab X1 بالطباعة والمسح الضوئي والنسخ، مما يجعلها مثالية لكل من المنازل والمكاتب الصغيرة.

كما أن وجود وظائف مثل الاقتران المنبثق والضغط للطباعة والطباعة عن بعد تجعل استخدام الطابعة أمرًا سهلاً مع الهواتف والأجهزة اللوحية.

بينما يجلب جهاز MateBook X Pro تجربة ذكية تمت ترقيتها. ويعد MateBook X Pro أحدث حاسب محمول للشركة. ويتصل الجهاز ضمن في نظام Super Device ويتعاون مع أجهزة هواوي الأخرى للحصول على تجربة مكتبية ذكية جديدة.

ويوفر MateBook E، أول حاسب محمول OLED من هواوي، تجربة حاسب 2 في 1 جديدة تمامًا. ويجمع MateBook E، المصمم خصيصًا للمستهلكين الذين لديهم احتياجات مكتبية متنقلة، بين مزايا أجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة اللوحية التقليدية لتناسب الاحتياجات المختلفة من خلال تغيير شكله بحرية.

ويعمل جهاز MateStation X، جهاز الحاسب المتعدد الإمكانات المزود بشاشة عرض كاملة بالألوان الحقيقية، كمركز اتصال بسيط لسطح المكتب. ويمثل أول جهاز حاسب مكتبي متعدد الإمكانات من هواوي. ويتميز بتصميم بسيط مع عدم وجود منافذ مرئية في الخلف.

ويفتح MatePad Paper، أول جهاز لوحي بالحبر الإلكتروني من هواوي، تجربة قراءة وكتابة غامرة. ويتميز الجهاز بشاشة عرض كاملة بالحبر الإلكتروني بقياس 10.3 إنشات مدعومة بخوارزمية تحسين عرض الحبر الإلكتروني من هواوي، مما يوفر تجربة طبيعية تشبه الورق.

وعند استخدامه مع الجيل الثاني من قلم M-Pencil، فإن MatePad Paper يدعم طرق إدخال متعددة مثل الكتابة اليدوية والتسجيل الصوتي وتحويل الكتابة اليدوية إلى نص.

ويعمل MatePad، جهاز HarmonyOS اللوحي الجديد، على تسهيل العمل والدراسة. ويتميز جهاز MatePad الجديد بشاشة عرض كاملة 2K بقياس 10.4 إنشًا.

هواوي تواصل الابتكار لخدمة المستهلكين

هناك أيضًا Sound Joy، وهو أول مكبر صوت محمول من هواوي تم تصميمه بالاشتراك مع Devialet، مما يوفر جودة صوت للمستخدمين من خلال نظام وحدة مكبرات الصوت الأربعة.

وزودت الشركة الجهاز ببطارية بسعة 8800 ميلي أمبير، مما يجعله يدعم 26 ساعة من التشغيل المتواصل بشحنة واحدة. كما أنه يأتي بمقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP67.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلك، ريتشارد يو، في عرض تقديمي بالفيديو قبل المؤتمر العالمي للجوال، إن المنتجات كانت بيانًا جريئًا لمفهوم المكتب الذكي.

بينما قال ويليام تيان، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في أوروبا الغربية، إن هذه المنتجات مغرية للأشخاص الذين يعملون بشكل متزايد من المنزل.

وقال في مقابلة: هذه ليست أجهزة قائمة بذاتها. يمكننا الاتصال والتعاون بسهولة أكبر من خلال مفهوم الجهاز الفائق Super Device.

ويمثل مفهوم Super Device تقنية تتيح لمنتجات هواوي الاتصال ومشاركة الإمكانات والموارد. وقال تيان إن هواوي ظلت ملتزمة بسوق الهواتف الذكية بالرغم من الحظر التجاري للولايات المتحدة.

وأضاف: نواصل الاستثمار في التقنيات الجديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في فئة الهواتف الذكية. وليس لدى الشركة أي مشاكل في توريد الرقاقات لمنتجاتها. ويمكننا تلبية طلب السوق، وليس لدينا أي مشكلة في المعروض.

وفرضت الولايات المتحدة حظرًا تجاريًا في عام 2019 ودخل حيز التنفيذ الكامل بعد عام. ومنع الحظر الشركة من استخدام خدمات جوجل عبر نظام التشغيل أندرويد وقيّد تقنية الرقاقات الخاصة بها.