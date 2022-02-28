لينوفو تجلب معالجات Snapdragon إلى ThinkPad

أعلنت شركة لينوفو عن مجموعة واسعة من أجهزة ThinkPad، بما في ذلك ThinkPad X13s Gen 1 و ThinkPad X1 Extreme الجديد و ThinkPad T14 و ThinkPad T14s وحتى بعض أجهزة الحاسب المحمول الجديدة من الفئة P، وهناك أيضًا زوجان من ThinkBooks.

ويعد ThinkPad X13s الجديد أول جهاز ThinkPad يستخدم معالج Snapdragon. وهو أول جهاز حاسب يستخدم Snapdragon 8cx Gen 3 الجديد من كوالكوم.

ويعني هذا أنك تحصل على عمر بطارية طويل، الذي يصل إلى 28 ساعة وفقًا لشركة لينوفو.

وروجت كوالكوم لتحسينات الذكاء الاصطناعي أيضًا، بما في ذلك الضبط التلقائي للصورة والتوازن التلقائي للون الأبيض والتعرض التلقائي في مكالمات الفيديو.

كما يأتي مزودًا باتصال 5G اختياريًا، ويكون أحد أجهزة الحاسب المحمولة القليلة التي تدعم تقنية mmWave وكذلك sub-6.

وقالت الشركة إنها كانت تنتظر حتى يحين الوقت المناسب للقيام بذلك. وبينما كانت الشركة سريعة في اعتماد ويندوز عبر معالجات ARM وكانت متوافقة مع كل جيل، لم يكن وضع معالج Snapdragon في ThinkPad بهذه السرعة.

ولكن الأداء قطع شوطًا طويلاً مع Snapdragon 8cx Gen 3، ولا توجد العديد من مشكلات التوافق الآن، حيث يمكن محاكاة تطبيقات 64 بت على ARM مع ويندوز 11.

أما بالنسبة لبقية الحاسب المحمول، فإنه يحتوي على شاشة بقياس 13.3 إنشًا بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10. كما أنه مزود بكاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل.

ويأتي ذلك مع التأطير التلقائي القائم على الذكاء الاصطناعي وإخفاء الضوضاء الذكي، وهي الميزات التي عرضتها كوالكوم في قمة Snapdragon في شهر ديسمبر.

وتشتمل الأجزاء المختلفة من الهيكل أيضًا على مواد معاد تدويرها، بما في ذلك الغطاءين العلوي والسفلي، وهما عبارة عن 90 في المئة من المغنيسيوم المعاد تدويره.

ومن المفترض أن يصل ThinkPad X13s في شهر مايو، بسعر يبدأ من 1099 دولار.

لينوفو تعلن عن أول جهاز ThinkPad بمعالج Snapdragon

كما حدثت الشركة محطة العمل ThinkPad X1 Extreme، حيث أصبحت تتضمن معالجات إنتل من الجيل الثاني عشر Core i9 H-series مع دعم منصة Intel vPro. كما أن لديها خيار عرض بمعدل 165 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 لأول مرة (هناك دقة 4K أيضًا).

وتم تجهيز سلسلة T و P بشاشات بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 وكاميرات FHD في جميع المجالات. وهناك معالجات إنتل الجديدة. وتتوفر السلسلة T أيضًا مع شرائح AMD’s Ryzen Pro 6000. ويحتوي كلا الخطين على نموذجي 14 و 16 إنشًا.

ويأتي ThinkPad X1 Extreme Gen 5 في شهر يونيو بسعر يبدأ من 2049 دولار. وتأتي أجهزة ThinkPad T14 و T14s و T16 التي تعمل بتقنية إنتل في أبريل ويونيو وأبريل. وتبدأ بسعر 1399 دولار و 1529 دولار و 1419 دولار.

في حين تأتي النماذج العاملة بتقنية AMD في يونيو ومايو، وتبدأ بسعر 1299 دولار و 1399 دولار و 1299 دولار. بينما يأتي كل من ThinkPad P14s و P16s في أبريل، وكلاهما يبدأ بسعر 1419 دولار.