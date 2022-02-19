ويندوز 11 برو يتطلب قريبًا حساب مايكروسوفت

تتجه شركة مايكروسوفت قريبًا إلى إجبار مستخدمي نظامها التشغيلي ويندوز 11 برو على إنشاء حساب مايكروسوفت والاتصال بالإنترنت لعملية الإعداد الأولية.

وتعكس المتطلبات الجديدة تلك الخاصة بـ Windows 11 Home، التي تطلبت اتصالاً بالإنترنت وحسابًا منذ إطلاقها في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وبمجرد دخول التغيير حيذ التنفيذ، يكون ويندوز 11 هو النظام التشغيلي الرئيسي الوحيد الذي يتطلب حسابًا للوصول إلى الوظائف الأساسية.

ويسمح لك macOS من شركة آبل بإنشاء حساب محلي أثناء الإعداد. ويقوم أندرويد بالمثل بنقلك إلى الشاشة الرئيسية دون تسجيل الدخول.

حتى نظام التشغيل Chrome OS، وهو نظام تشغيل قائم على السحابة، لديه وضع الضيف للتصفح الأساسي دون حساب.

وكتبت مايكروسوفت في مدونة برنامج ويندوز إنسايدر: على غرار إصدار Windows 11 Home، يتطلب إصدار Windows 11 Pro الآن اتصالاً بالإنترنت أثناء الإعداد الأولي للجهاز فقط. إذا اخترت إعداد جهاز للاستخدام الشخصي، فإن MSA يكون مطلوبًا للإعداد أيضًا.

ويجب ألا تؤثر القاعدة في أولئك الذين لديهم حساب محلي تمت تهيئته أو أولئك الذين يستخدمون اسم مستخدم وكلمة مرور مخصصين لتسجيل الدخول إلى أجهزة العمل.

ويندوز 11 برو يتطلب اتصال بالإنترنت أثناء عملية الإعداد

بغض النظر، فإن المستخدمين منزعجون، ويجعل شرط تسجيل الدخول من الصعب التبرع بأجهزة الحاسب أو بيعها. أو استخدام صورة النظام عبر العديد من الأجهزة (كما هو مطلوب في بعض الشركات). أو إعداد جهاز حاسب لشخص آخر. كما أنه يمنح مايكروسوفت طريقة لجمع المزيد من البيانات عن المستخدمين.

وقال أحد المستخدمين: بصفتي مالكًا لمتجر لإصلاح أجهزة الحاسب، يتعين على التقنيين لدي الحصول على معلومات حساب مايكروسوفت للأشخاص من أجل إعادة ضبط أو إعادة تهيئة جهاز الحاسب الآن.

وهدد العشرات من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام نظام تشغيل مختلف أو تأخير التحديث إلى ويندوز 11. ويفكر آخرون في الحلول البديلة.

ومن المحتمل أن يدخل هذا المطلب حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة. وحتى يتم ذلك، يمكن لمستخدمي ويندوز 11 برو تخطي عملية تسجيل الدخول عن طريق قطع الاتصال بالإنترنت أثناء الإعداد واختيار حساب محلي بدلاً من ذلك.