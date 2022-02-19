أمازون تقبل بطاقات ائتمان فيزا في جميع أنحاء العالم

توصلت شركة أمازون إلى اتفاق مع شركة فيزا لقبول بطاقات الائتمان الخاصة بها عبر شبكتها، منهية المواجهة التي هددت بتعطيل مدفوعات التجارة الإلكترونية وتوجيه ضربة لمعالج المدفوعات في الولايات المتحدة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة. ولكن واجهت فيزا وبطاقات الدفع الأخرى ضغوطًا متزايدة بشأن رسومها مع تحول المزيد من المتسوقين إلى الإنترنت أثناء الوباء.

وسلط الخلاف الضوء على النفوذ المتزايد لتجار التجزئة في معركة الرسوم.

وكانت أمازون قد قالت في شهر نوفمبر إنها تدرس إسقاط فيزا كشريك في بطاقة ائتمانها ذات العلامات التجارية المشتركة في الولايات المتحدة.

وجاء ذلك بعد أن أكدت عملاقة التجارة الإلكترونية في وقت سابق أنها تتوقف عن قبول بطاقات ائتمان فيزا في المملكة المتحدة بسبب رسوم المعاملات المرتفعة.

وقالت مجموعة التجارة الإلكترونية في بيان: تعني الاتفاقية أن عملاء أمازون يمكنهم الاستمرار في استخدام بطاقات ائتمان فيزا في متاجرها.

ولم يذكر أي من الجانبين الرسوم التي قد يتم فرضها في المستقبل. وبرزت هذه القضية في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ولم يعد سقف رسوم البطاقة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ساريًا.

واعتبر بعض المحللين الخلاف بين أمازون وفيزا علامة سيئة لصناعة البطاقات. وقالوا إن ذلك ينذر بحدوث مشكلة في السوق الأمريكية الأكبر بكثير.

ويعتزم المشرعون البريطانيون التدقيق في زيادات الرسوم التي تفرضها شركات فيزا وماستركارد بعد عدم توصل منظم المدفوعات في البلاد لأي دليل يبرر الزيادات.

فيزا توصلت إلى اتفاقية عالمية واسعة النطاق مع أمازون

بدأت فيزا في شهر أكتوبر الماضي بفرض رسوم بنسبة 1.5 في المئة من قيمة المعاملات على مدفوعات بطاقات الائتمان التي تتم عبر الإنترنت أو عبر الهاتف بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، و 1.15 في المئة لمعاملات بطاقات الخصم، ارتفاعًا من 0.3 و 0.2 في المئة على التوالي. ويتراوح متوسط ​​رسوم معالجة بطاقات الائتمان عبر الصناعة بين 1.5 و 3.5 في المئة.

وقبل تجار التجزئة في الماضي رسوم معالجة بطاقات الائتمان كتكلفة حتمية. ولكن قد يتغير ذلك بسبب الابتكارات وزيادة اختيار المستهلك في قطاع المدفوعات.

وشكلت بطاقات الائتمان ثلث الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية في أمريكا الشمالية في عام 2020. ولكن خيارات الدفع عبر الأخرى تزداد قوة.

وفي حين أن المدفوعات البديلة كانت تنمو على مدار سنوات، أدى الوباء إلى تسريع الاتجاه الهبوطي في طلبات بطاقات الائتمان وعزز شعبية خدمات اشتر الآن وادفع لاحقًا.

وانخفضت حصة بطاقات الائتمان من الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية في أمريكا الشمالية بنسبة 7 في المئة في العام الماضي. بينما زادت حصة خدمات اشتر الآن وادفع لاحقًا بنسبة 78 في المئة.

وقال متحدث باسم فيزا: تتضمن هذه الاتفاقية قبول فيزا في جميع متاجر ومواقع أمازون، بالإضافة إلى التزام مشترك بالتعاون في مبادرات المنتجات والتكنولوجيا الجديدة.