ون بلس تعلن عن هاتف OnePlus Nord CE 2 5G

أعلنت شركة ون بلس الصينية عن هاتفها الجديد OnePlus Nord CE 2 5G، الذي يمثل إعادة تجميع للمواصفات الأساسية لهاتف OnePlus Nord 2 في جهاز جديد، حيث يرمز CE إلى Core Edition، وهو نسخة مصغرة من OnePlus Nord 2 5G.

وبمعنى آخر، فإنه جهاز يركز على الأساسيات الأساسية للهاتف الذكي الحديث. ويعني هذا عمر بطارية جيد وشحن سريع وشاشة سريعة بمعدل تحديث وكاميرات جيدة بما فيه الكفاية. كما يوجد أيضًا منفذ سماعة الرأس.

ويحتفظ الجهاز الجديد بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 إنشات ومعدل تحديث 90 هرتز وبدقة 2400×1080 بكسل من OnePlus Nord 2 وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير مع شحن سريع SuperVOOC بقوة 65 واط مع شاحن في الصندوق.

ولكن يأتي مع مجموعة شرائح Dimensity 900 5G الداعمة لشبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى تغيير الكاميرات.

ويعتبر OnePlus Nord CE 2 5G أقل سماكة قليلاً عند 7.8 ميليمتر، ومع ذلك فهو قادر على إضافة منفذ سماعة الرأس وفتحة بطاقة microSD وكلاهما مفقود في OnePlus Nord 2.

ويضم الجزء الخلفي منطقة الكاميرا المعاد تصميمها مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل جنبًا إلى جنب مع عدسة بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. وهناك كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل بدلاً من 32 ميجابيكسل في OnePlus Nord 2.

يعد هاتف ون بلس الجديد في متناول الجميع بسعر 349 يورو

يتم ربط مجموعة شرائح Dimensity 900 الخاصة بشركة ميدياتيك بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت. بينما تم تعيين التخزين الداخلي على 128 جيجابايت بالرغم من أنه يمكنك التوسع عبر فتحة microSD.

ومن الجانب البرمجي، فإن الهاتف يعمل بنظام أندرويد 11 مع واجهة المستخدم OxygenOS 11.3. ويحصل الجهاز على عامين من تحديثات أندرويد، كما أنه يحصل على ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

ويأتي OnePlus Nord CE 2 5G بألوان الرمادي Gray Mirror والأزرق Bahama Blue. ويصل سعر نسخة 6/128 جيجابايت إلى 349 يورو. وتبدأ المبيعات في الهند في 22 فبراير بينما تبدأ المبيعات في أوروبا في 10 مارس.

ويشار إلى أن شركة ون بلس قد تغيرت كثيرًا. وبدأت العلامة التجارية في الأصل بإطلاق هاتف رئيسي واحد سنويًا يباع بسعر أقل بكثير من منافسيها الأكثر شهرة. ولكن هذا الأمر تغير مؤخرًا.

ولدى الشركة الآن العديد من الهواتف الذكية الرائدة، مثل OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro التي تأتي بسعر مشابه لأجهزة منافسيها. كما أنها تقدم مجموعة من الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة وبأسعار معقولة تحت علامتها التجارية Nord.

وهناك تغيير آخر حدث بالنسبة لشركة ون بلس على مر السنين، حيث أصبحت أكثر قربًا من شركة أوبو، وهي علامة تجارية أخرى تديرها الشركة الأم BBK Electronics.