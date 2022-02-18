ميتا لديها 300 ألف مستخدم ضمن Horizon Worlds

تمثل Horizon Worlds، المنصة الاجتماعية للواقع الافتراضي عبر نظارة الرأس Quest، الرهان الأكثر شهرة في شركة ميتا.

وعرضت الشركة المنصة مؤخرًا في إعلان Super Bowl، ووصفها مارك زوكربيرج بأنها أساسية لرؤية الشركة لميتافيرس.

وقدم كبير مسؤولي المنتجات في الشركة، كريستوفر كوكس، للموظفين خلال اجتماع افتراضي في وقت سابق من هذا الأسبوع تحديثًا حول نمو عدد مستخدمي Horizon Worlds.

وقال: نمت قاعدة المستخدمين الشهرية بمعدل 10 أضاف إلى 300000 شخص منذ أن تم طرح Horizon Worlds لجميع مستخدمي Quest في الولايات المتحدة وكندا في أوائل شهر ديسمبر.

وأكد المتحدث باسم الشركة الإحصائيات. وقال إن الرقم يشمل مستخدمي Horizon Worlds و Horizon Venues، وهو تطبيق منفصل لحضور الأحداث المباشرة في الواقع الافتراضي يستخدم نفس الصور الرمزية والميكانيكا الأساسية.

ولا يشمل الرقم Horizon Workrooms، وهي تجربة مؤتمرات واقع افتراضي تعتمد على نظام دعوة.

وقبل طرحها في شهر ديسمبر، كانت Horizon Worlds في إصدار تجريبي خاص لصناع المحتوى لاختبار أدواتها الخاصة ببناء العالم.

وعلى غرار الطريقة التي تعمل بها منصة الألعاب روبلوكس أو ماين كرافت، فإن Horizon Worlds تتيح للأشخاص إنشاء بيئات مخصصة للتجول ولعب الألعاب كصورة رمزية.

وأعلنت ميتا هذا الأسبوع أنه تم بناء 10000 عالم منفصل في Horizon Worlds حتى الآن. ويبلغ عدد أعضاء مجموعتها الخاصة عبر فيسبوك لصناع المحتوى الآن أكثر من 20000 عضو.

المنصة التابعة لشركة ميتا تنمو بمقدار 10 أضعاف في ثلاثة أشهر

نظرًا لأنه لم يمض سوى بضعة أشهر على إتاحة Horizon Worlds على نطاق واسع، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان النمو السريع للمنصة قد يستمر أو ما إذا كانت المنصة قادرة على الاحتفاظ بالمستخدمين بمرور الوقت.

ودائمًا ما يكون المستخدمون الشهريون للمنتجات الاجتماعية أعلى من المستخدمين اليوميين، وهو ما لم يفصح عنه كوكس للموظفين.

كما أن زيادة مبيعات Quest في الربع الرابع من العام الماضي ساعدت في زيادة اهتمام الأشخاص بتجربة Horizon Worlds.

ولم تكشف ميتا حتى الآن عن عدد نظارات Quest التي باعتها، مما يجعل من الصعب قياس نجاح Horizon Worlds بالنسبة للمنصة العتادية التي تعمل عبرها.

ولكن العديد من الجهات الخارجية تقدر مبيعات Quest بأكثر من 10 ملايين. وصرح زوكربيرج مؤخرًا أن ميتا قد تطلق نسخة من Horizon Worlds للهواتف المحمولة في وقت لاحق من هذا العام. ويريد زوكربيرج جلب تجارب ميتافيرس المبكرة إلى المزيد من الأماكن بخلاف الواقع الافتراضي.

ويؤدي جلب Horizon Worlds إلى الهاتف المحمول إلى جعلها منافسًا لـ Rec Room، وهو تطبيق ألعاب اجتماعي مع 37 مليون مستخدم شهريًا عبر منصات الألعاب والهواتف المحمولة والواقع الافتراضي.

وبالرغم من أن Horizon Worlds لا تحقق أرباحًا للشركة حتى الآن، ولكن يجري التركيز عليها لكي تنجح. لا سيما بالنظر إلى كيفية تراجع أسهم الشركة حيث يتشكك المستثمرون في دفعها المكلف نحو ميتافيرس.

بالإضافة إلى حل مشكلات الإشراف على المحتوى والمستخدمين دون السن القانونية في الواقع الافتراضي، يتعين على ميتا أن تجعل Horizon Worlds موثوقة بما يكفي ليستخدمها الملايين.

يذكر أن شركة فيسبوك راهنت على مستقبلها من خلال الاتجاه نحو الواقع الافتراضي والميتافيرس. وجرى إعادة تسمية الشركة لتصبح ميتا. كما تعهدت بإنفاق المليارات سنويًا لبناء أجهزة وبرامج تتجاوز وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية.