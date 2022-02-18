فولكس فاجن تجري محادثات لشراء وحدة القيادة الذاتية من هواوي

تجري شركة فولكس فاجن محادثات مع شركة هواوي للاستحواذ على وحدة القيادة الذاتية الناشئة التابعة للأخيرة مقابل مليارات اليورو، حسبما ذكرت مجلة Manager Magazin الألمانية.

وتتبع وحدة هواوي للقيادة الذاتية لوحدة أعمال حلول المركبات الذكية الخاصة بعملاقة معدات الاتصالات والهواتف الذكية، التي بدأت في عام 2019.

وأثار تأسيس الوحدة الكثير من التكهنات حول ما إذا كانت هواوي قد تطور سياراتها الخاصة. ونفت الشركة بشكل متكرر أي خطط تصنيع. وقالت إنها تريد بدلاً من ذلك أن تكون بمثابة شركة Bosch الصينة، أو مورد مكونات لماركات السيارات.

ويبدو أن هواوي قد التزمت بهذه الاستراتيجية حتى الآن. وعرضت الشركة التي تتخذ من شنتشن مقراً لها في العام الماضي حلول القيادة الآلية التي تم تثبيتها مسبقًا في سيارة سيدان من Arcfox، وهي علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية تابعة لشركة صناعة السيارات الصينية BAIC.

وقدمت هواوي لسيارات السيدان الكهربائية مجموعة الشرائح ونظام التشغيل داخل السيارة. وبالنسبة لشركة فولكس فاجن، يمكن لشركة تقنية تتمتع بقدرات القيادة المستقلة أن تساعد في تعزيز طموحاتها لصنع مركبات الغد.

وأبرمت الشركة الألمانية العملاقة شراكة مع Argo AI، وهي شركة ناشئة مقرها بيتسبرغ تدعمها فورد وفولكس فاجن.

وكشفت فولكس فاجن و Argo AI في شهر سبتمبر الماضي عن شاحنة كهربائية ذاتية القيادة، وهو أول منتج لجهودهما المشتركة.

وليس من الغريب أن تبحث الشركة الألمانية عن شريك تقني مماثل في الصين، أكبر سوق لها اعتبارًا من عام 2020.

وقد عززت مجموعة من شركات السيارات الذاتية القيادة في الصين علاقاتها العميقة مع شركات صناعة السيارات. ولدى شركة بايدو مشروع مشترك مع جيلي. كما لدى شركة ديدي مشروع مشترك مع بي واي دي.

فولكس فاجن وهواوي تتفاوضان بشأن صفقة بقيمة مليار دولار

يأتي الاستحواذ المتوقع في وقت حرج بالنسبة لفريق القيادة الذاتية في شركة هواوي.

وغادر سو جينغ، الرئيس السابق لمنتج القيادة الذاتية للشركة الصينية، الشركة في شهر يناير بعد أن أدلى بما وصفته هواوي بتعليقات غير ملائمة بشأن تيسلا، متهمًا حوادث المرشد الآلي المميتة بقتل الناس.

ومن المعروف أن جينغ يكره سيارة الأجرة الذاتية القيادة. وقال في مقابلة خلال العام الماضي: أي شركة ترى أن سيارة الأجرة الذاتية القيادة هو هدفها التجاري النهائي محكوم عليها بالفشل.

ولن يأتي الاستحواذ على أعمال القيادة الذاتية لشركة هواوي بتكلفة بسيطة. وكان لدى وحدة السيارات الذكية في الشركة خطط لإنفاق ما مجموعه مليار دولار على البحث والتطوير لعام 2021.

كما تهدف أيضًا إلى بناء فريق للبحث والتطوير يضم 5000 موظف، مع أكثر من 2000 منهم يعملون في القيادة الذاتية وحدها.

واستثمرت هواوي بكثافة في القيادة الذكية، مع وجود مجموعة متزايدة من العملاء. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه لماذا تتخلى عن هذه الأعمال الناشئة.