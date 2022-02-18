سناب شات تسمح لك بتغيير معرفك للمرة الأولى

أعلنت شركة سناب أن مستخدمي منصة سناب شات يكونون قادرين على تغيير أسماء المستخدمين الخاصة بهم في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويعني هذا أن بإمكانك ترك الاسم الذي استخدمته في الأصل دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد.

ولن يؤثر تغيير اسم المستخدم على جوانب حسابات المستخدمين، مثل قوائم الأصدقاء، ورموز Snap، ونتائج Snap، والذكريات، وما إلى ذلك.

وتقول سناب إن جميع مستخدمي iOS وأندرويد على مستوى العالم يكونون قادرين على تغيير أسماء المستخدمين الخاصة بهم اعتبارًا من 23 فبراير.

وتلاحظ الشركة أن المستخدمين لن يتمكنوا من تحديد أسماء المستخدمين التي تم استخدامها. وبمجرد أن يقرر المستخدمون تغيير أسماء المستخدمين الخاصة بهم، فإن التطبيق يعرض لهم تذكيرًا بأنه لا يمكنهم تغيير أسماء المستخدمين إلا مرة واحدة سنويًا.

ومن أجل تغيير اسم المستخدم الخاص بك، يمكنك النقر فوق أيقونة Bitmoji في الزاوية العلوية اليسرى من الكاميرا للتوجه إلى قسم الملف الشخصي.

ومن هناك، يمكنك تحديد الإعدادات من خلال النقر على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى. وبمجرد النقر فوق “اسم المستخدم”، فإنك ترى زر “تغيير اسم المستخدم” مميزًا باللون الأزرق.

ويمكنك بعد ذلك إدخال اسم مستخدم جديد والضغط على “التالي” لإنهاء التغيير.

وتقول سناب إن تغييرات اسم المستخدم كانت واحدة من أكثر ميزاتها طلباً. وتشير إلى أن سناب شات بصفته تطبيقًا مبنيًا على أساس الزوال، فإنه يدرك أن الأشخاص ينمون ويتغيرون وقد يرغبون في تغيير أسماء المستخدم.

تغيير سناب شات يدخل حيذ التنفيذ اعتبارًا من 23 فبراير

بالرغم من أنه طال انتظار هذه الميزة. ولكن إطلاقها لم يكن مفاجأة. واكتشف خبير الهندسة العكسية أليساندرو بالوزي في شهر أكتوبر 2021 الميزة لأول مرة وكشف أن سناب كانت تطور طريقة لتغيير أسماء المستخدمين.

ويأتي الإعلان الجديد مع إطلاق المنصة للعديد من الميزات الجديدة. وأعلنت أنها دخلت في شراكة مع شركة Ticketmaster لإطلاق طريقة جديدة للمستخدمين لاكتشاف الأحداث الترفيهية المباشرة داخل Snap Map.

ويتوافق Ticketmatcher Mini الجديد المتوفر في التطبيق مع الأحداث التي قد يهتمون بها بناءً على تفضيلاتهم.

كما كشفت الشركة قبل أيام قليلة عن خططها لتقديم إعلانات أثناء التشغيل ضمن قصص نجوم سناب Snap Stars.

ولا تزال هذه الميزة في مرحلة تجريبية مبكرة جدًا لمجموعة صغيرة من صناع المحتوى المقيمين في الولايات المتحدة. ولكن المنصة تخطط لنشرها على نطاق أوسع في Snap Stars في الأشهر المقبلة.

وتظهر هذه الإعلانات كإعلانات أثناء التشغيل داخل القصص، ويكسب صانع المحتوى حصة من عائدات الإعلانات. ويتم تحديد هذا المبلغ من خلال صيغة دفع، التي تأخذ في الاعتبار عوامل مثل تكرار النشر ومشاركة الجمهور.