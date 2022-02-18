جوجل وموزيلا جاهزتان لمشاكل الإصدار 100 من المتصفحات

نظرًا لأن كلا من جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس ومايكروسوفت إيدج على وشك الوصول إلى الإصدار 100، فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى تعطيل بعض مواقع الويب.

وقد يؤدي الانتقال إلى الإصدار 100 في الأسابيع المقبلة إلى حدوث أخطاء أو مشكلات في التوافق عبر بعض مواقع الويب غير الجاهزة لقراءة سلاسل وكيل المستخدم المكونة من ثلاثة أرقام.

وتنشغل شركات جوجل وموزيلا ومايكروسوفت بمحاولة استباق أي مشكلات كبيرة. وحذرت الشركات من الإصدار 100 القادم منذ أشهر، الذي على وشك الوصول في شهر مارس لكل من جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج، يليه موزيلا فايرفوكس في شهر مايو.

وتجري كل من موزيلا وجوجل تجارب لاختبار مواقع الويب والإبلاغ عن الأعطال. وهناك قائمة من المشكلات، وهي صغيرة إلى حد ما في الوقت الحالي، وتشمل المواقع البارزة المتأثرة HBO Go و Bethesda و Yahoo.

وتتضمن الأخطاء رسائل “المتصفح غير مدعوم” ومشكلات عرض الموقع وفشل التحليل وأخطاء 403 وما إلى ذلك.

ويوضح فريق من مطوري الويب في تدوينة موزيلا: عندما وصلت المتصفحات لأول مرة إلى الإصدار 10 منذ ما يزيد قليلاً عن 12 عامًا، تم اكتشاف العديد من المشكلات مع مكتبات تحليل وكيل المستخدم حيث انتقل رقم الإصدار الرئيسي من رقم واحد إلى رقمين.

وبشكل يشابه إلى حد كبير خطأ Y2K الشهير الذي جعل عام 2000 غير قابل للتمييز عن عام 1900 بالنسبة لبعض الحواسيب، فإن المتصفحات لها تنسيقات مختلفة لسلاسل وكيل المستخدم.

جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس قد يعطلان بعض مواقع الويب

من الممكن أن تحتوي بعض مكتبات التحليل على أخطاء لا تأخذ في الاعتبار أرقام الإصدارات الرئيسية المكونة من ثلاثة أرقام.

وبالرغم من وجود مخاوف بشأن تعطل بعض مواقع الويب. ولكن هناك الكثير من العمل الذي يجري خلف الكواليس لجعل الانتقال إلى الإصدار 100 يسير بسلاسة. بشكل يشبه إلى حد كبير ما حدث لتجنب المشكلة مع خطأ Y2K قبل 22 عامًا.

ويمكن للمطورين تمكين علامة خاصة في الإصدارات الحالية من جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج وموزيلا فايرفوكس. وذلك للمساعدة في اختبار المواقع.

وهناك أيضًا خطط مطبقة إذا كانت هناك مشكلات منتشرة. وتقول موزيلا إنها تعمل إما على إصلاح مواقع الويب المعطلة أو تجميد إصدار فايرفوكس الرئيسي مؤقتًا عند 99. وذلك في حال كانت الأعطال منتشرة ولا يمكن التحكم فيها.

وتتمثل الخطة الاحتياطية لجوجل في استخدام علامة لتجميد الإصدار الرئيسي عند 99. ولم تفصل مايكروسوفت خطتها الاحتياطية.