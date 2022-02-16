موتورولا تقدم الجيل التالي من التكنولوجيا القابلة للارتداء

أعلنت شركة موتورولا أن لديها طوق العنق 5G الجديد الذي يمكن ارتداؤه والمصمم لتشغيل نظارات رأس الواقع الافتراضي والواقع المعزز الخفيفة الوزن (المعروفة باسم نظارات الرأس XR) مثل النظارات الذكية ThinkReality A3 من الشركة الأم لينوفو.

ومنذ أن أعادت فيسبوك تسمية علامتها التجارية إلى ميتا، زاد الاهتمام بالواقع الافتراضي والواقع المعزز مرة أخرى.

وزودت الشركة طوق العنق بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ولوحة لمس، وفتحة بطاقة SIM، ومكبرات صوت، ومجموعة من المستشعرات بما في ذلك الجيروسكوب ومقياس التسارع.

وتقول موتورولا إنها دخلت في شراكة مع فيريزون بشأن طوق العنق، الذي يمكنه الاتصال بشبكة mmWave 5G الخاصة بمشغل شبكة الجوال.

وتكمن الفكرة في أن طوق العنق، الذي لا توفر له شركة موتورولا اسمًا رسميًا للمنتج، يكون قادرًا على العمل كعقل وقوة لنظارات رأس VR أو AR المتصلة.

ومن خلال إزالة المكونات مثل المعالج القوي والبطارية الثقيلة، يمكن أن تصبح نظارة الرأس نفسها أخف وزناً وأكثر راحة في الارتداء.

وعلى سبيل المثال، تم تصميم نظارات ThinkReality A3 الذكية بشكل عام ليتم تشغيلها بواسطة أجهزة الحاسب المحمولة. ولكن استخدامها مع طوق العنق يمكن أن يجعلها أكثر قابلية للحمل، على غرار محاولات تشغيل نظارات الرأس AR و VR باستخدام الهواتف الذكية.

ويبدو طوق العنق على شكل مكبرات الصوت المختلفة التي ظهرت على مر السنين. ولكن موتورولا تستشهد على وجه التحديد بمستخدمي المؤسسات كأحد عملائها المستهدفين الرئيسيين.

صنعتها موتورولا بالشراكة مع فيريزون

ذكرت فيريزون في بيان التدريب الرياضي وتجارب المعجبين. بالإضافة إلى جعل مسارح الواقع الافتراضي قابلة للتطوير، باعتبارها بعض حالات الاستخدام المحتملة لطوق العنق.

وبالرغم من أن صوره الترويجية تظهر استخدام شريط حول الرقبة 5G مع نظارات Lenovo ThinkReality A3. ولكن التقارير أفادت بأنه مصمم أيضًا للعمل مع النظارات الذكية الأخرى.

ويقال إنه متوافق مع نظام Snapdragon VR، وواجهة Microsoft Remote Network Driver Interface. كما أنه يتميز بمنافذ USB-C و DP1.4.

ولا توجد معلومات حول تكلفة الملحق، ومتى قد يكون متاحًا، أو من قد يكون عملاء المؤسسة الأوائل. ولكن فيريزون أوضحت أن الشركة تتحدث مع شركاء في مجال البيع بالتجزئة والبطولات الرياضية والتعليم.