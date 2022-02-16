فيسبوك تغير اسم خلاصة الأخبار بعد أكثر من 15 عامًا

تعمل شركة ميتا على تغيير اسم خلاصة أخبار فيسبوك، وهو الجزء الأساسي من الخدمة التي يتصفحها المستخدمون لمعرفة ما شاركه أصدقاؤهم وعائلاتهم.

ويطلق على خلاصة الأخبار من الآن فصاعدًا اسم الخلاصة، وذلك وفقًا لتغريدة من الشركة. وكان اسم خلاصة الأخبار ساريًا منذ تقديم الميزة لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا.

ويعد هذا تغييرًا كبيرًا من بعض النواحي. وتعتبر فيسبوك واحدة من أكثر المنصات استخدامًا في العالم، والخلاصة هي واجهتها الرئيسية.

ولكن من ناحية أخرى، يعد هذا مجرد تغيير في الاسم ليعكس بشكل أفضل المحتوى المتنوع الذي يراه الأشخاص في الخلاصة، وذلك وفقًا لتصريحات دامي أويفيسو، المتحدث باسم فيسبوك. ولا يؤثر التغيير في تجربة التطبيق على نطاق أوسع.

ويبدو أن تغيير العلامة التجارية يعكس علاقة فيسبوك الفوضوية مع توزيع القصص الإخبارية. وأظهرت الأبحاث أن المعلومات المضللة تحصل على قدر أكبر من المشاركة عبر المنصة مقارنة بالتقارير القائمة على الحقائق.

وكان المنظمون يبحثون في كيفية قيام شركات التكنولوجيا الكبرى بتصنيف المحتوى في الخلاصات المرتبة خوارزميًا.

ومن جانبها، قالت ميتا إنها تعمل على تقليل كمية المحتوى السياسي الذي يظهر عبر الصفحات الرئيسية للأشخاص. واقترح بحثها الخاص أن خوارزمية خلاصة الأخبار قد تدفع حتى السياسيين إلى اتخاذ مواقف أكثر تطرفًا.

ويمكن أن يساعد تغيير الاسم أيضًا في إزالة الالتباس المحتمل داخل التطبيق. وعندما تم تقديم خلاصة الأخبار منذ أكثر من عقد ونصف، لم يكن لدى فيسبوك أيضًا علامة تبويب الأخبار.

وقالت ميتا في مذكرة للموظفين إن اسم خلاصة الأخبار جعل الناس يعتقدون أنه مكان للقصص الإخبارية بدلاً من منشورات الأصدقاء.

فيسبوك تعيد تسمية خلاصة الأخبار إلى الخلاصة

أعلنت الشركة أنها تطلق تبويب الأخبار في فرنسا. نتيجة لذلك يمكن أن تؤدي إعادة تسمية خلاصة الأخبار إلى تمييز تلك المنشورات – التي تتضمن تحديثات من الأصدقاء والمجموعات والصفحات والأحداث والمزيد – من قسم الأخبار الفعلي.

وكتبت الشركة في تدوينة: الأخبار هي علامة تبويب مخصصة عبر فيسبوك في قسم الإشارات المرجعية التي تسلط الضوء على القصص الإخبارية من مجموعة متنوعة من مصادر الأخبار الموثوقة وذات الصلة.

وأضافت: كجزء من التزامنا المستمر بالصحافة وإنشاء المحتوى في ميتا، توفر علامة التبويب الجديدة هذه للأشخاص مساحة مخصصة للبحث عن القصص التي تهمهم أكثر، مع ضمان منح التقارير الأصلية وصولاً أوسع إلى الجماهير في جميع أنحاء البلاد.

ويساعد فريق من الصحفيين المستقلين في تنظيم أخبار فيسبوك الفرنسية لضمان نظرة عامة عادلة للأخبار المنشورة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت فيسبوك ناشرًا في حد ذاتها من خلال Bulletin، قائمة النشرات الإخبارية المنسقة.

وقال المتحدث باسم الشركة: خططنا لهذا التغيير منذ مدة. نعتقد أن الخلاصة هي انعكاس أفضل للتنوع الواسع للمحتوى الذي يراه الأشخاص أثناء التمرير. ولا يتعلق هذا بإعلان علامة تبويب الأخبار في فرنسا.