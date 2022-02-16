ريلمي تعلن عن Realme 9 Pro و Realme 9 Pro Plus

كشفت شركة ريلمي عن Realme 9 Pro و Realme 9 Pro Plus، وهما أحدث هواتفها مما تسميه سلسلة Number.

ويأتي Realme 9 Pro Plus مزودًا بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 إنشات وبدقة 2400×1080 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز. ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج بالشاشة يمكنه أيضًا قياس معدل ضربات القلب.

ويعمل الجهاز بواسطة Dimensity 920 ويدعم شبكات الجيل الخامس. ويقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويتميز الهاتف بكاميرا ثلاثية مزودة بمستشعر IMX766 من سوني بدقة 50 ميجابكسل. وهو نفس المستشعر الموجود في بعض الهواتف الذكية الرائدة مثل Oppo Find X3 Pro و Realme GT 2 Pro الخاص بالشركة.

وهناك كاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. وتحتوي كاميرا السيلفي على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

ويأتي Realme 9 Pro Plus بثلاثة ألوان هي Sunrise Blue أو Aurora Green أو Midnight Black. ولكن اللون الأكثر إثارة للاهتمام هو Sunrise Blue.

ويأتي هذا اللون مع طبقة فوتوكرومية تتغير من اللون الأزرق إلى الأحمر المائل للوردي في غضون ثوانٍ عند التعرض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية. ويستغرق التبديل 3 ثوانٍ ويتلاشى ويعود إلى اللون الأزرق في نحو 5 دقائق.

وتدعم البطارية بسعة 4500 ميلي أمبير شحن SuperDart بقوة 60 واط. ويصل Realme 9 Pro Plus مع أندرويد 12 وواجهة المستخدم Realme UI 3.0.

وتبدأ الأسعار من 335 دولار لنسخة 6/128 جيجابايت، وتصل إلى 360 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت. في حين أن سعر أغلى نسخة 8/256 جيجابايت هو 385 دولار.

وتم تحديد موعد البيع الأول في 21 فبراير. ويكون الهاتف متاحًا أيضًا عبر موقع ريلمي الإلكتروني وبعض المتاجر الفعلية.

ريلمي تكشف عن أحدث هواتفها

يأتي Realme 9 Pro بشاشة بقياس 6.6 إنشات ومعدل تحديث أعلى يبلغ 120 هرتز. ولكن اللوحة عبارة عن LCD، مما يعني أن ماسح بصمات الأصابع موجود عبر الجانب أسفل مفتاح التشغيل.

ويعمل Realme 9 Pro بواسطة Snapdragon 695 الداعم لشبكات الجيل الخامس. ويقترن بسعة 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وخيار تخزين 128 جيجابايت واحد.

ويحتوي على كاميرا ثلاثية في الخلف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. وتحتوي كاميرا السيلفي على نفس مستشعر 16 ميجابكسل.

ونظرًا لأن Realme 9 Pro أكبر من Realme 9 Pro Plus، فإنه يأتي مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير. ويتم شحنها بقدرة 33 واط.

ويأتي Realme 9 Pro أيضًا بألوان Sunrise Blue أو Aurora Green أو Midnight Black. وتبدأ الأسعار من 240 دولار لنسخة 6/128 جيجابايت أو 280 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت.

ويعمل Realme 9 Pro بنظام أندرويد 12 مع واجهة المستخدم Realme UI 3.0. ويبدأ البيع في 23 فبراير.