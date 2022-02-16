تحديث ويندوز 11 يصل مصحوبًا بتطبيقات أندرويد

أصدرت شركة مايكروسوفت التحديث الكبير الأول لها لنظام التشغيل ويندوز 11، وهو يتضمن الكثير من الإضافات الجديدة.

وتتوفر معاينة عامة لتطبيقات أندرويد عبر النظام التشغيلي في الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع تطبيقي المفكرة ومشغل الوسائط المعاد تصميمهما.

ويتضمن التحديث الكبير الأول لنظام التشغيل أيضًا مجموعة من التحسينات فيما يتعلق بشريط المهام.

وتسمح المعاينة العامة لتطبيقات أندرويد عبر ويندوز 11 للمستخدمين بتثبيت التطبيقات من متجر تطبيقات أمازون Appstore.

وبالرغم من أن متجر أمازون لديه عدد محدود من تطبيقات أندرويد مقارنة بمتجر جوجل بلاي الأوسع. ولكن هناك حلولاً لتشغيل متجر جوجل بلاي على النظام التشغيلي بشكل غير رسمي.

وترتبط أكبر التغييرات في التحديث بشريط المهام. ويكون الوقت والتاريخ متاحين عبر شاشات متعددة في ويندوز 11، وهو شيء كان مفقودًا عند الإطلاق.

كما تعود أداة الطقس أيضًا إلى شريط المهام في هذا التحديث. وتتوفر ميزة كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت الجديدة في شريط المهام لمكالمات مايكروسوفت تيمز.

وتتمكن أيضًا من عرض مشاركة تطبيق أو نافذة معينة بسرعة من شريط المهام مباشرة إلى مكالمة مايكروسوفت تيمز.

تحديث ويندوز 11 متاح عبر Windows Update

أعادت مايكروسوفت أيضًا تصميم تطبيقات مشغل الوسائط والمفكرة لنظام التشغيل. ويشتمل برنامج المفكرة الآن على ميزة التراجع المتعدد الخطوات وواجهة بحث محسّنة ودعم الوضع الداكن.

وتم تصميم تطبيق مشغل الوسائط الجديد ليحل محل Groove Music و Windows Media Player ويتضمن دعمًا لكل من الصوت والفيديو وتصميم يتناسب بشكل أفضل مع تحسينات واجهة المستخدم في النظام التشغيلي.

وانتقلت مايكروسوفت إلى نمط التحديث السنوي للميزات لكل من ويندوز 10 وويندوز 11 مؤخرًا. ولكن لن يكون هذا التحديث الكبير الأول لنظام ويندوز 11 هو التحديث الوحيد هذا العام. وبدلاً من ذلك، تضيف الشركة ميزات جديدة إلى النظام التشغيلي بشكل متكرر.

ويقول رئيس ويندوز والأجهزة، بانوس باناي: ترى بمرور الوقت أننا نصدر ميزات جديدة في النظام التشغيلي للمستخدمين بشكل متكرر بالإضافة إلى التحديث السنوي لدينا.

وأضاف: نستفيد من مجموعة آليات التحديث المتنوعة لدينا، بما في ذلك تحديثات الخدمة ومتجر مايكروسوفت. وهدفنا هو تقديم الابتكار المستمر، وتزويدك بأفضل الخبرات على مدار العام.

وتخطط عملاقة البرمجيات لاختبار ميزات ويندوز 11 التجريبية الجديدة مع المستخدمين طوال عام 2022. ويجري حاليًا اختبار ميزات سرية مثل ملصقات الخلفية وتحديثات وضع الحاسب اللوحي.