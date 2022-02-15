سبيس إكس تخطط لعملية السير في الفضاء التجارية

يخطط جاريد إيزاكمان، الملياردير الذي طار إلى مدار حول الأرض على متن كبسولة Crew Dragon التابعة لشركة سبيس إكس في العام الماضي، للطيران مع الشركة مرة أخرى.

وأعلن إيزاكمان أنه اشترى ثلاث رحلات إضافية قادمة مع سبيس إكس، وهي سلسلة من المهام تسمى Polaris التي من شأنها أن تأخذه إلى عمق أكبر في الفضاء على متن المركبة الفضائية للشركة.

وتصدر إيزاكمان، الذي جمع ثروته من خلال شركة Shift4 Payments الخاصة بمعالجة المدفوعات، عناوين الصحف في العام الماضي عندما قام بتمويل مهمة ركاب Crew Dragon كاملة في شهر سبتمبر، وأطلق عليها اسم Inspiration4.

وتوجهت مجموعة Inspiration4 إلى المدار معًا في رحلة لمدة ثلاثة أيام أثناء جمع الأموال لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال.

ويبدو الآن أن إيزاكمان يخطط لإعادة إنشاء مهمة Inspiration4 عدة مرات وعلى نطاقات أكبر بشكل متزايد. وتشمل الرحلات الثلاث التي اشتراها مهمتان عبر مركبة Crew Dragon التي تطير إلى مدارات فائقة الارتفاع حول الأرض.

ويخطط إيزاكمان في رحلة Crew Dragon الأولى، المسماة Polaris Dawn، للطيران مرة أخرى. وتكون الرحلة أيضًا بمثابة فرصة أخرى لجمع التبرعات لسانت جود.

وإذا نجحت الرحلة، فإنها تطير إلى أعلى ارتفاع وصلت إليه كبسولة Crew Dragon التابعة لشركة سبيس إكس، ناهيك عن وجود أشخاص على متنها.

ويزعم إيزاكمان أن رحلة Polaris Dawn قد تصل إلى ما هو أبعد مما ذهب إليه البشر منذ أن مشينا على سطح القمر آخر مرة.

ويتمثل الغرض الأساسي من Crew Dragon في نقل رواد الفضاء والبضائع من محطة الفضاء الدولية التابعة لناسا وإليها.

سبيس إكس تصبح موطنًا لبرنامج فضاء خاص كامل

نقلت سبيس إكس طاقمها الأول من رواد فضاء ناسا على متن المركبة في شهر مايو من عام 2020، تلاها عدد قليل من الأطقم الأخرى على مدار السنوات القليلة الماضية.

ولكن الشركة بدأت في التفرع، حيث قامت بأول مهمة خاصة لها بالكامل مع Inspiration4. كما لديها خطط لإطلاق سلسلة من المهام الخاصة لشركة Axiom إلى محطة الفضاء الدولية.

وتمثل رحلات Crew Dragon بعثات لاختبار السفر الإنساني في الفضاء العميق مع سبيس إكس. وذلك أثناء محاولة الشركة تطوير بعض القدرات الجديدة.

وتتضمن Polaris Dawn المشي في الفضاء. ويرتدي الشخص الذي يمشي في الفضاء نوعًا جديدًا من بدلات الفضاء المصممة للمشي في الفضاء. ويجري تطوير هذه البدلات حاليًا بواسطة سبيس إكس

وتختبر الرحلة الاتصالات المستندة إلى الليزر في الفضاء من ستارلينك. كما تتمكن من مراقبة كوكبة الأقمار الصناعية الضخمة التي تبنيها الشركة لتوفير تغطية عالمية للنطاق العريض.

وتتحقق البعثة أيضًا من كيفية تعامل الطاقم مع البيئة الفضائية الأعمق. وتأخذ الرحلة الطاقم المكون من أربعة أشخاص من خلال أحزمة فان ألين.