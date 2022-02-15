جوجل تريد جعل هواتف بيكسل تبث التطبيقات إلى حاسبك

أنشأت شركة جوجل على مر السنين طرقًا قليلة جدًا لهواتف أندرويد (خاصة هواتف بيكسل) وأجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة (خاصة أجهزة كروم بوك) لتعمل بشكل أفضل معًا.

ويمثل Phone Hub، الذي يوفر وصولاً سهلاً إلى إشعارات هاتفك والإعدادات السريعة والمزيد من الزاوية السفلية لشاشة كروك بوك، أحدث مثال على ذلك.

وهناك مثال آخر هو الرسائل للويب، التي تسمح لك بتوصيل جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز أو ماك أو Chrome OS بهاتفك للحصول على إشعارات لرسائلك الواردة والرد عليها في تطبيق الويب.

ويكون هذا أكثر تكاملاً مع النظام في نظام التشغيل Chrome OS. ويظهر في تطبيق الإعدادات، ويسمح بالإشعارات أثناء إغلاق التطبيق.

وكشفت الخطوط العريضة لشهر يناير من شركة جوجل عن خططها لتطوير طريقة بث التطبيقات والإشعارات من هاتف بيكسل إلى جهاز كروم بوك أو الحاسب الشخصي.

وتحاول الشركة خلال 2022 جعل تجربة أندرويد و Chrome OS تتطابق مع تكامل نظام شركة آبل، بما في ذلك ميزة من شأنها أن تعكس تطبيق المراسلة من هاتف أندرويد عبر جهاز كروم بوك.

وبفضل نسخة معاينة المطور من نظام التشغيل أندرويد 13، أصبح من الممكن إلقاء نظرة مبكرة على الشكل الذي قد تبدو عليه هذه الميزة.

ويبدو أن الشركة تعمل بشكل أساسي على تمكين بث التطبيقات إلى جهاز الحاسب. وقد تعمل الميزة أيضًا عبر أجهزة الحواسيب غير العاملة بنظام Chrome OS.

جوجل وعدت بطريقة لعكس تطبيقات دردشة أندرويد عبر الحاسب

ينشئ هاتف بيكسل شاشة افتراضية منفصلة تمامًا يتم بثها إلى الحاسب، وذلك بدلاً من عكس شاشة الهاتف.

وتمثل هذه الشاشة الثانية المكان الذي تظهر فيه تطبيقات المراسلة. وهذا يعني أنه يمكنك فتح تطبيق عبر الحاسب دون تعطيل أي تطبيقات تعمل عبر الشاشة الرئيسية للهاتف.

ولا ينطبق الأمر على تطبيقات المراسلة فقط، بل من الواضح أنك قد تتمكن من فتح أي من تطبيقات هاتفك.

ويوجد في الجزء السفلي الأيمن زر قائمة يكشف، عند النقر عليه، عن القائمة الكاملة للتطبيقات المثبتة ضمن هاتفك.

وباستخدام هذه القائمة، يمكنك تشغيل أي تطبيق عبر هاتفك، وليس تطبيقات المراسلة فقط. كما يمكن الوصول إلى هاتفك بالكامل من خلال البث عبر أجهزة بيكسل.

وكما هو الحال مع أي ميزة قيد التطوير، هناك دائمًا فرصة لتغيير ما هو موجود قبل الإصدار العام. وبالنظر إلى حداثة ظهور أول معاينة للمطور من أندرويد 13. فإن هناك احتمال أن تعمل الوظائف بشكل مختلف كثيرًا عندما تصبح متاحة.