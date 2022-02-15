أوبر تتجه نحو قبول الدفع عبر بيتكوين

قال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، في مقابلة مع وكالة بلومبرج إن الشركة لديها مناقشات داخلية حول العملات المشفرة طوال الوقت.

وكشف الرئيس التنفيذي أن منصة أوبر تعتزم قبول عملة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في مرحلة ما في المستقبل مقابل المشاوير.

ومع ذلك، فإن الشركة تتخذ نفس النهج مثل شركة تيسلا من خلال انتظار التغييرات التي قد تخفض رسوم المعاملات وتجعلها أكثر صداقة للبيئة.

وقال خسروشاهي إن الوقت الآن ليس مناسبًا لذلك. ويبدو أن الرسوم العالية للنقل والآثار البيئية السلبية لتعدين تعدين هي بعض الأسباب وراء أن المنصة لا تقبل بيتكوين بعد.

وقال خسروشاهي: أعتقد أنك قد ترانا نميل نحو العملات المشفرة أكثر قليلًا كلما أصبحت آلية التبديل أقل تكلفة وأكثر صداقة للبيئة.

ويعد تطبيق أوبر واحدًا من أكثر التطبيقات شعبية في العالم. ويتيح للعملاء حجز سيارة أجرة وطلب الطعام عبر الإنترنت، من بين أمور أخرى.

وعادة ما تكون أخبار التبني التشفير ذات تأثير إيجابي على السوق. وقد يساعد تبني منصة ضخمة مثل أوبر لعملة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في صعود سعرها بشكل كبير.

وإذا دخلت أوبر مجال العملات المشفرة، فإنها تنضم إلى عدد من الشركات التي تقبلها، وأبرزها مايكروسوفت وويكيبيديا و AT&T.

ومع ذلك، كانت الشركات الكبرى الأخرى أكثر ترددًا. وتعرضت العملات المشفرة إلى جانب المنتجات ذات الصلة مثل NFT لانتقادات لاستخدام كميات هائلة من الطاقة المتولدة جزئيًا عن طريق حرق الوقود الأحفوري.

قد تتمكن من الدفع باستخدام العملة المشفرة في أوبر

اكتسب اعتماد التشفير خلال العام الماضي الكثير من القوة. ويمثل قبول السلفادور لعملة بيتكوين كعملة قانونية واحد من تلك الأمثلة.

كما بدأت شركة AMC منذ بضعة أشهر بقبول المدفوعات عبر العديد من العملات المشفرة مثل بيتكوين و Ethereum و Dogecoin، مع نيتها إضافة Shiba أيضا إلى المنصة قريبا.

ويقبل تاجر التجزئة Newegg منذ فترة الدفع بالعملات المشفرة الأكثر شعبية. كما وسع خيارات الدفع في الفترة اللاحقة لتشمل عملة Shiba.

ووصل سعر بيتكوين إلى نحو 44 ألف دولار، بارتفاع بنسبة 7 في المئة. وأظهرت بيتكوين قبل عدة أيام بعض الزخم الصعودي القوي. ولكن السعر تراجع مرة أخرى بعد العديد من الأخبار السياسية والاقتصادية.

ومن غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان هذا التراجع يمثل انتكاسة طفيفة بالنسبة للعملة المشفرة، وقد تستأنف انتعاشها قريبًا، أو ما إذا كانت هذه الانتكاسة قد تؤدي إلى هبوط السعر إلى مستوى أدنى.