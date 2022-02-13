Zoom أصلحت خطأ مؤشر الميكروفون عبر macOS

أصلحت منصة Zoom خطأ تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع في تطبيقها لنظام macOS، حيث استمر macOS Monterey في إظهار مؤشر التسجيل البرتقالي، حتى بعد انتهاء الاجتماع. ويحتاج المستخدمون إلى تحديث تطبيق مؤتمرات الفيديو للتخلص من الخطأ.

وتم تداول تقارير حول الخطأ في تطبيق المنصة عبر نظام MacOS Monterey فيما يتعلق بالوصول إلى الميكروفون. ورأى عدد من المستخدمين أن المؤشر البرتقالي في macOS لا يزال مرئيًا بعد انتهاء المكالمة.

وتعد النقطة مؤشرًا للمستخدمين على أن الكاميرا أو الميكروفون قد لا يزالان قيد التشغيل والتسجيل، مع ظهور نقطة برتقالية إذا كان الميكروفون قيد الاستخدام.

ويمثل ضوء المؤشر ميزة خصوصية تم تقديمها في Monterey تحذرك عند استخدام أحد التطبيقات للميكروفون لمنع المستخدمين من التسجيل سرًا.

واتضح أن الخطأ موجود منذ فترة، وقد تم إصلاحه بواسطة Zoom كجزء من إصدار تحديث تطبيق 5.9.3 لنظام macOS في أواخر شهر يناير.

وكانت المنصة قد حاولت في البداية إصلاح الخطأ في تحديث 5.9.1 الصادر في شهر ديسمبر. وتشير ملاحظات الإصدار إلى أن Zoom حلت مشكلة تتعلق بمؤشر ضوء الميكروفون الذي يتم تشغيله عندما لا يكون هناك اجتماع عبر macOS Monterey. ولكن يبدو أن هذا الحل لم ينجح مع الجميع.

وقال متحدث باسم Zoom: أصلح تطبيقنا لنظام التشغيل macOS، الذي تم إصداره في 25 يناير 2022، الخلل الذي ينطوي على الفشل في إنهاء استخدام الميكروفون بشكل صحيح بعد الاجتماع.

وأضاف: حددت Zoom أن هذا الخطأ لم ينتج عنه نقل البيانات الصوتية إلى منصة Zoom. وكالعادة، نوصي المستخدمين بالتأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.

لم يتم نقل أي صوت إلى منصة Zoom

كانت النقطة البرتقالية مشكلة لمستخدمي ماك من قبل، حيث اشتكى فناني الأداء المباشر في شهر ديسمبر من أن النقطة مرئية في زاوية الشاشة.

وتصبح هذه مشكلة للعروض الحية حيث يمكن للجمهور رؤية النقطة. وتعتمد هذه العروض على جهاز ماك يعرض الفيديو عبر الشاشات وأجهزة العرض الخارجية الكبيرة.

ومن الواضح أن هذا أثار بعض مخاوف الخصوصية. وذلك نظرًا لأن Zoom كان لديها ثغرة أمنية خطيرة في الخصوصية عبر أجهزة ماك في الماضي.

واتهمت الشركة في عام 2020 بتضليل المستخدمين بشأن تقديم تشفير من طرف إلى طرف. ولم تكن الشركة تقدم تشفير من طرف إلى طرف في ذلك الوقت.

كما تبين في شهر مارس 2020 أن المنصة كانت تعمل حول ميزات أمان آبل. ودفعها ذلك إلى إيقاف تطوير الميزات الجديدة مؤقتًا لمدة 90 يومًا لإصلاح المشكلات.