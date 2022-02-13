نيوم و MBC تدخلان مجال إنتاج ألعاب الفيديو

أعلنت مجموعة MBC وشركة نيوم عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك لإطلاق أول استوديو في المنطقة لإنتاج ألعاب الفيديو ذات الجودة العالية من تصنيف AAA.

ويتم تدشين الاستوديو في مركز نيوم الإعلامي خلال العام 2023، حيث ينتج ألعاب فيديو ذات قيمة وجودة. وتشرف مجموعة من المطورين حول العالم على المشروع.

وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود نيوم لتأسيس مركز إقليمي للإنتاج الإعلامي والمحتوى الإبداعي. ويسعى المركز إلى التكامل بين العناصر المادية والتقنية. ويركز كذلك على الإنتاج المرئي وتطوير الألعاب والنشر الرقمي.

ومن المخطط له أن يشكل الاستوديو جزءًا مهمًا من مركز نيوم الإعلامي، مما يدعم نمو هذا القطاع في المنطقة وتحوله إلى مركز رئيسي لإنتاج محتوى مميز وذو جودة.

وتقود MBC حقبة جديدة لتطوير صناعات إعلامية مبتكرة تسهم في تنويع الاقتصاد السعودي، وتوليد فرص وظيفية متطورة وجاذبة للأجيال القادمة.

ومن خلال المواهب العالمية التي يستقطبها الاستوديو إلى المملكة العربية السعودية، فإنه يوفر بيئة مناسبة للاعبين والمطورين من المملكة والمنطقة بما يسهم في دعم مستوى احترافهم وتعزيز مسارهم المهني في صناعة الألعاب، بالإضافة إلى فرص العمل المباشرة التي يوفرها، سواء في تصميم الألعاب أو البرمجة أو الإنتاج الفني والصوتي.

ويساهم هذا المشروع أيضاً في تشغيل سلسلة كبيرة من القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك خدمات التوزيع والتسويق والنشر والدعم. كما يتطلع الاستوديو إلى أن يكون مركزاً إقليمياً للمنتجين لمشاركة أعمالهم مع العالم.

شركة نيوم تتعاون مع مجموعة MBC

رغم أن حجم سوق الألعاب وصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2021. ولكن مساهمة المنطقة في تطوير الألعاب على المستوى العالمي محدودة. ويمكن أن يساهم الاستوديو في تنمية هذا القطاع في السعودية نحو مسارات متقدمة.

جدير بالذكر أن الشراكة بين نيوم و MBC لإطلاق أول استوديو في المنطقة لإنتاج ألعاب الفيديو هي استمرار ودعم لمنظومة التعاون والعمل المشترك بينهما في إطار إعلامي بالتوازي مع التوجهات الحثيثة التي تركز عليها المملكة العربية السعودية لدعم صناعة الإعلام والإنتاج بمختلف أنواعه.

ويعمل الطرفان على مجموعة من الأعمال في مجال إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية ذات الشهرة العالمية. ومن المفترض الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

ويأتي ذلك بعد التعاون الناجح والعمل المشترك بين الطرفين في العام 2021. وأنتج الطرفان عملًا فنيًا ضخمًا يسمى محارب الصحراء، وهو فيلم سينمائي هوليودي ملحمي.