مايكروسوفت تحاول حماية صفقة Activision Blizzard

أعلنت شركة مايكروسوفت عن عدة التزامات بشأن تشغيل واجهات المحلات الرقمية بطريقة قد تساعدها في الظهور بشكل أكثر ودية للمطورين الخارجيين وحماية صفقة Activision Blizzard البالغة قيمتها 69 مليار دولار.

وتريد الشركة تأكيد أنها أكثر انفتاحًا من نظرائها ذوي القيمة العالية، حيث يبحث المنظمون والسياسيون عن طرق للحد من الممارسات المانعة للمنافسة.

وأصدرت الشركة مجموعة مبادئ متجر التطبيقات بمثابة لوم تفصيلي لسياسات المنافسين مثل جوجل وآبل الذين خضعوا للتدقيق من المشرعين والمنظمين في جميع أنحاء العالم.

وتم تصميم هذه المبادئ أيضًا للتخفيف من مخاوف المنظمين بشأن استحواذ الشركة على Activision Blizzard وإيقاف عمليات مكافحة الاحتكار المحتملة للصفقة.

وأعلنت شركة مايكروسوفت عن هذه الخطوة بعد أسابيع من الكشف عن نيتها الاستحواذ على ناشر ألعاب الفيديو مقابل 68.7 مليار دولار.

وتمتلك Activision Blizzard ألعاب Call of Duty و Candy Crush و Diablo و World of Warcraft. وترفع الصفقة عدد استوديوهات ألعاب مايكروسوفت من 23 إلى 30.

وفي حالة اكتمالها، فإنها تكون أيضًا أكبر صفقة من قبل شركة تكنولوجيا في الولايات المتحدة. وقد أظهر المسؤولون المنتخبون في السنوات الأخيرة استعدادًا أكبر للضغط على شركات التكنولوجيا العالية القيمة.

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب: يجب فحص هذه الصفقة للتأكد من أنها لن تضر بالعمال الأمريكيين أو المنافسة. وأكدت الشركة من جانبها أن الدمج يجعلها رقم 3 في صناعة الألعاب من حيث الإيرادات، خلف تينسنت وسوني.

وبينما شعرت مايكروسوفت بضغوط مكافحة الاحتكار في التسعينيات فيما يتعلق بهيمنتها على نظام التشغيل ويندوز، فقد أولى المشرعون اهتمامًا أقل بها في عهد الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا.

تبلغ قيمة صفقة مايكروسوفت 69 مليار دولار

قالت الشركة إنها لن تستخدم المعلومات غير العامة من متجر تطبيقاتها للتنافس مع برامج المطورين الآخرين. وأشارت مبادئ الشركة إلى أنها تسمح لجميع المطورين بالوصول إلى متجر تطبيقاتها إذا امتثلوا لمعاييرها.

كما أنها تطبق قواعد تسويق المتجر باستمرار، ولن توفر مزايا لتطبيقاتها أو تطبيقات شركائها على حساب الآخرين. ويظل مستخدمو ويندوز قادرون على استخدام متاجر التطبيقات الأخرى والتطبيقات الخارجية التي يتم تنزيلها من الإنترنت.

ولن يضطر المطورون إلى استخدام نظام الدفع من مايكروسوفت للمدفوعات داخل التطبيق. وأعلنت الشركة في شهر سبتمبر أن تطبيق المتجر لنظام ويندوز لن يطلب من المطورين تقسيم الأرباح مع ويندوز عندما يستخدم المطورون أنظمة الدفع الخاصة به.

وخفضت الشركة في العام الماضي نسبتها من مبيعات ألعاب الفيديو عبر متجر تطبيقات ويندوز إلى 12 في المئة. وجعلها ذلك أكثر قدرة على المنافسة مع Epic Games.

وظهر متجر تطبيقات مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز لأول مرة مع طرح نظام التشغيل ويندوز 8 في عام 2012. أي بعد أكثر من ثلاث سنوات من إطلاق آبل متجر تطبيقاتها لأجهزة آيفون. كما تقدم عملاقة البرمجيات سوقًا رقميًا عبر إكس بوكس منذ 2005.